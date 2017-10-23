В Успенском соборе Кремля впервые пройдет служба на якутском языке

ЯКУТСК, 23 окт — РИА Новости. В Успенском соборе Кремля 4 ноября впервые состоится божественная литургия, часть которой пройдет на якутском языке; событие приурочено к 385-летию вхождения Якутии в состав России и 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС(Я).

По его словам, эта инициатива поддержана патриархом Кириллом. Ожидается, что в богослужении 4 ноября примет участия делегация из Якутии во главе с руководителем региона Егором Борисовым.

"История развития Якутии на протяжении последних 400 лет напрямую связана с Россией. В последние годы, когда мы отмечаем юбилейные даты вхождения Якутии в состав Российского государства, появилась традиция — организовывать церковные службы. Ранее они проходили в храме Христа Спасителя. В начале этого года я обратился к патриарху Кириллу с предложением провести богослужение в Кремле, и он поддержал нас. Символично, что для этого выбрана дата, когда вся страна отмечает День народного единства", — отметил в комментарии РИА Новости Борисов.

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