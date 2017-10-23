Афонские монахи пригрозили властям Греции "восстанием мертвых"

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Монастыри горы Афон выступили против принятого в Греции закона о легализации смены пола с 15-летнего возраста, назвав его "богоборческим", сообщает портал "Русский Афон".

"В нашем православном отечестве законодательно и неприкрыто бросают вызов божественному закону", — говорится в заявлении Священного Кинота, управляющего органа афонских монастырей.

Монахи предостерегают греческое правительство от "катастрофических последствий", к которым может привести принятый документ. Свои слова монахи подкрепляют цитатами из Библии и жизнеописаний различных святых.

"Священный Кинот Афона заканчивает свое обращение словами преподобного Паисия Святогорца: "Если мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки", — сообщает портал.

Ранее принятый закон о смене пола с 15 лет раскритиковали в Русской православной церкви. Решение парламента Греции назвали там "преступлением против Бога".