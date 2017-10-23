Патриарх Кирилл на этой неделе впервые посетит Румынию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27-28 октября впервые посетит Румынию, где примет участие в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Румынского Даниила, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

"В программе визита участие предстоятеля Русской православной церкви в Божественной литургии в день памяти небесного покровителя Бухареста преподобного Димитирия Басарбовского, а также в мероприятиях, приуроченных к 10-летию интронизации блаженнейшего патриарха Даниила", — сказал Волков.

Также состоится встреча предстоятелей Русской и Румынской церквей.

Кроме того, патриарх Кирилл выступит перед членами Священного Синода Румынского патриархата на торжественном заседании, посвященном Году памяти защитников православия при богоборческом строе в Румынии.

"На упомянутые мероприятия приглашены также предстоятели и представители ряда других поместных православных церквей", — добавил пресс-секретарь патриарха.

Он уточнил, что речь идёт не об официальном визите, а о поездке.

Согласно преданию, в пределах современной Румынии проповедовал апостол Андрей Первозванный и ученики апостола Павла, принесшие сюда первую весть о христианстве. Церковная организация на территории Румынии известна с IV века. Румынская православная церковь сегодня де-факто имеет государственный статус в стране, так, жалованье духовенству выплачивается из государственной казны. Юрисдикция Румынской церкви, помимо самой Румынии, распространяется также на ряд епархий в Америке (США и Канада), Западной и Южной Европе.

Особенно чтится православными румынами известный русский православный подвижник старец Паисий Величковский (1722-1794), прославленный в лике святых Русской православной церковью в 1988 году. Паисий Величковский после Афона проживал в Румынии в Нямецком монастыре и оказал большое влияние на возрождение древних монашеских традиций в румынских и русских монастырях.