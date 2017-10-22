Патриарх Иерусалима призвал к единству православных церквей

ИЕРУСАЛИМ, 22 окт – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал к единению православных церквей для защиты христианского присутствия на Святой земле, возглавив богослужение в честь 170-летия Русской духовной миссии (РДМ).

Свою историю представительство Русской православной церкви на Святой земле ведет с 23 февраля 1847 года, когда резолюцией "Быть по сему" император Николай I утвердил предложение о создании миссии. Отмечать юбилей РДМ решила осенью, подготовив четырехдневную программу торжеств.

"Это большое событие. Все счастливы, так как христианское присутствие здесь, на Святой земле, очень важно", — сказал российским журналистам греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III, отслужив божественную литургию в Троицком соборе – главном храме РДМ.

"Мы должны объединить усилия, христианские церкви, православные церкви и христианские православные нации, для защиты христианского присутствия на Святой земле. И, прежде всего, защитить и сохранить христианское присутствие в Иерусалиме", — призвал он.

На празднование из России прибыла делегация иерархов Русской православной церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Торжественную службу в Троицком соборе он назвал свидетельством "единства святого православия".

"Мы хотели бы сказать, что сегодня как никогда наши связи крепки и нерушимы. Мы пользуемся случаем, чтобы сказать: "Приезжайте в Святой град Иерусалим. Здесь вас встретят святыни и величайшая из них – Гроб Господень, от которого воссияло наше спасение. Привет вам из Иерусалима и Божье Благословение", — сказал Ювеналий.

Он подчеркнул значение РДМ, которая провела 170 лет в заботах о православных паломниках, окормлении ближневосточных христиан, собирании, освоении и сохранении земель, по сей день составляющих "Русскую Палестину".