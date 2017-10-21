На западе Украины готовится силовой захват храма, заявили в УПЦ МП

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Силовой захват Свято-Георгиевского храма УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата) в Ивано-Франковской области (на западе Украины) планируют осуществить при поддержке националистов в воскресенье, заявляет Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на информацию из региона.

"В воскресенье, 22 ноября 2017 года в селе Островец Городенковского района Ивано-Франковской области при поддержке вооруженных националистических группировок "священники Киевского патриархата" готовят силовой захват православного Свято-Георгиевского храма. Местные жители просят о молитвенной поддержке", — говорится в сообщении.

Как отмечается, прихожане обратились за защитой к органам местной власти и к правоохранителям, однако не получили никакого ответа.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.