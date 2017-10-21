В Казани откроют исламскую академию

УФА, 21 окт – РИА Новости. Открытие Болгарской исламской академии является проявлением общестратегического государственного курса России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного религиозного образования, заявил председатель центрального управления мусульман России Талгат Таджуддин.

"В сентябре торжественно открыта Болгарская исламская академия, и в этом факте ярко проявился общестратегический государственный курс России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного религиозного образования. Наш президент Владимир Владимирович Путин охарактеризовал это событие как большое и замечательное и подчеркнул, что академия призвана возродить традиции российской исламской богословской школы, стать центром мусульманского образования в нашей стране", — сказал верховный муфтий на международной научно-практической конференции в Уфе.

Он отметил, что важно иметь в виду, что открытие Болгарской исламской академии еще не означает создания в России отлаженной многоуровневой системы мусульманского образования.

"Построен лишь несущий каркас, который предстоит заполнить соответствующим содержанием. Я имею в виду формирование преподавательского корпуса, разработку соответствующих программ и планов, обеспечение оптимальных условий для учебного процесса и другие организационные вопросы. Решать такие задачи мы должны в кратчайшие сроки", сказал Талгат Таджуддин.

По его словам, в разных регионах России создано еще 6 исламских вузов, но все равно ощущается дефицит хорошо образованных священнослужителей. "Они должны прийти на смену тем имамам, которые сегодня, несмотря не весьма преклонные годы, мужественно и с искренним старанием выполняют свой священный долг. Служат вере и отечеству, противостоят проискам экстремистов и попыткам последователей радикальных течений извратить наши ценности, разрушить мир и согласие между народами. Наша задача – воспитать достойное поколение новых имамов", — пояснил верховный муфтий.

Болгарская исламская академия открылась в сентябре 2017 года в Татарстане. Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержал президент РФ Владимир Путин. Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы.