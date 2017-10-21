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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Казани откроют исламскую академию

19:5921.10.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на IX Международном экономическом саммите Россия — Исламский мир: KazanSummit2017 в Казани. 19 мая 2017Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на IX Международном экономическом саммите Россия — Исламский мир: KazanSummit2017 в Казани. 19 мая 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 21 окт – РИА Новости. Открытие Болгарской исламской академии является проявлением общестратегического государственного курса России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного религиозного образования, заявил председатель центрального управления мусульман России Талгат Таджуддин.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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"В сентябре торжественно открыта Болгарская исламская академия, и в этом факте ярко проявился общестратегический государственный курс России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного религиозного образования. Наш президент Владимир Владимирович Путин охарактеризовал это событие как большое и замечательное и подчеркнул, что академия призвана возродить традиции российской исламской богословской школы, стать центром мусульманского образования в нашей стране", — сказал верховный муфтий на международной научно-практической конференции в Уфе.

Он отметил, что важно иметь в виду, что открытие Болгарской исламской академии еще не означает создания в России отлаженной многоуровневой системы мусульманского образования.

"Построен лишь несущий каркас, который предстоит заполнить соответствующим содержанием. Я имею в виду формирование преподавательского корпуса, разработку соответствующих программ и планов, обеспечение оптимальных условий для учебного процесса и другие организационные вопросы. Решать такие задачи мы должны в кратчайшие сроки", сказал Талгат Таджуддин.

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По его словам, в разных регионах России создано еще 6 исламских вузов, но все равно ощущается дефицит хорошо образованных священнослужителей. "Они должны прийти на смену тем имамам, которые сегодня, несмотря не весьма преклонные годы, мужественно и с искренним старанием выполняют свой священный долг. Служат вере и отечеству, противостоят проискам экстремистов и попыткам последователей радикальных течений извратить наши ценности, разрушить мир и согласие между народами. Наша задача – воспитать достойное поколение новых имамов", — пояснил верховный муфтий.

Болгарская исламская академия открылась в сентябре 2017 года в Татарстане. Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержал президент РФ Владимир Путин. Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы.

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