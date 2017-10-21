В РПЦ назвали преступным греческий закон о смене пола с 15 лет

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Закон о легализации смены пола с 15-летнего возраста, принятый парламентом Греции, является "преступлением перед Богом и народом" и еще встретит многочисленные протесты верующих, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что Греческая церковь будет открыто выражать свое мнение, свой протест, что сейчас и происходит. В некоторых епархиях в знак протеста звонят колокола, архиепископ и многие иерархи Элладской православной церкви выступили против правительства в свете принятия этого закона", — сказал иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале " Россия 24 ".

По его словам, людям внушают, что если они чувствуют себя представителями другого пола, то они "не только имеют право на такое самоощущение, но и врачи должны оказать им в этом содействие". "В данном случае речь идет о юных 15-летних юношах и девушках, которые вполне могут потом передумать", — отметил архиерей.

Деятельность премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, по мнению представителя РПЦ, противоречит мнению большинства греков и основам религиозной традиции, которой на протяжении веков придерживался греческий народ.

Митрополит Иларион напомнил, что греческий лидер ранее встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II, после чего выразил желание поехать на гору Афон, однако допущен туда не был.

"Господин Ципрас, несмотря на то что является премьер-министром православного государства, не скрывает своих атеистических убеждений и также не скрывает того, что для него религия ничего не значит", — отметил иерарх.