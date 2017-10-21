В РПЦ назвали преступным греческий закон о смене пола с 15 лет

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Закон о легализации смены пола с 15-летнего возраста, принятый парламентом Греции, является "преступлением перед Богом и народом" и еще встретит многочисленные протесты верующих, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Россия 24".
По его словам, людям внушают, что если они чувствуют себя представителями другого пола, то они "не только имеют право на такое самоощущение, но и врачи должны оказать им в этом содействие". "В данном случае речь идет о юных 15-летних юношах и девушках, которые вполне могут потом передумать", — отметил архиерей.
Деятельность премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, по мнению представителя РПЦ, противоречит мнению большинства греков и основам религиозной традиции, которой на протяжении веков придерживался греческий народ.
"Господин Ципрас, несмотря на то что является премьер-министром православного государства, не скрывает своих атеистических убеждений и также не скрывает того, что для него религия ничего не значит", — отметил иерарх.