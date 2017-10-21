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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Нехорошее место: в центре Москвы гибнет памятник героям Плевны

08:0021.10.2017
(обновлено: 08:08 21.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУ памятника героям Плевны в МосквеУ памятника героям Плевны в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мария Шустрова

У выхода из метро "Китай-город" стоит знаменитая часовня XIX века, посвященная русским гренадерам, погибшим в боях за Плевну при освобождении Балкан.  Вокруг, в  Ильинском сквере, во всю идут работы по благоустройству, а часовня вся в птичьем помете, краска, нанесенная год назад, облезла, из-под нее проглядывает ржавчина. Памятные надписи на крыше отваливаются. Скульптуры, украшающие стены, разъедает грибок. Керамическую мозаику внутри часовни — тоже.

"Сейчас здесь одни алкоголики да геи тусуются. Все приходит в упадок. Вот уже 10 лет мы пишем письма мэрии с просьбой отреставрировать здание. У нас даже крыша протекает. Плиты у основания стоят криво, шатаются, между ними щели. На них часто распивают алкоголь. Бутылки и мусор мы выкидываем, но "бычки", которые попадают между плит, достать трудно", — жалуется активист из православного общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Куропатов.

Как получилось, что памятник русской воинской доблести в самом центре Москвы оказался в таком состоянии и кто может его спасти — в материале РИА Новости.

Русские забыли, как Балканы освобождали

"В 1992 году часовня была передана в пользование Русской православной церкви, но при этом осталась на балансе Москвы. Церковь не имеет права проводить реставрацию памятника, только мэрия", — говорит староста часовни, помощница настоятеля, протоиерея Александра Салтыкова (также настоятеля храма Воскресения Христова в Кадашах. — Прим. ред.) Наталья Степанова.

Два раза в год — 10 декабря и 3 марта — в часовне проводится богослужение: в день взятия Плевны русскими войсками и в день окончания русско-турецкой войны, освободившей Балканы от османского ига.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкМолебен у памятника героям Плевны
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Молебен у памятника героям Плевны

"Каждый год к нам приезжают на панихиду именитые гости. Например, космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. Сюда направляют своих представителей Совет Федерации, Государственная дума, МИД. Регулярно приезжает посол Болгарии с делегацией, представители Болгарской православной церкви и архиереи Русской православной церкви. Нам перед ними просто стыдно, что святыня в таком состоянии", — сетует Степанова.

По ее словам, в Болгарии 3 марта — национальный праздник, там помнят, что получили независимость благодаря России. Часовня была построена к 10-летию победы под Плевной на средства гренадеров, пожелавших увековечить имена товарищей, павших в бою.

"Памятники, посвященные этой войне, в Болгарии сейчас в прекрасном состоянии. Мы часто упрекаем европейские страны за попрание монументов, связанных с нашей общей историей. Но при этом сами забываем про памятники нашей воинской славе", — говорит староста часовни.

© Фото : public domain Часовня-памятник героям Плевны а Москве. Архивное фото
© Фото : public domain
Часовня-памятник героям Плевны а Москве. Архивное фото

Спасти до зимы

Изначально часовня была украшена позолотой, бронзой, серебром, а сейчас на былую роскошь не осталось даже намека.

"Еще в 1887 году памятник был передан в ведение Москвы с поручением содержать его в должном состоянии на городские средства. Получается, уход был заповедан", — замечает Степанова.

Согласно архивным данным, до революции рядом с часовней стояла сторожка. Ее, как и саму часовню, спроектировал архитектор Шервуд, автор проекта здания Исторического музея на Красной площади. Сейчас архиерейское облачение вместе с метлами и лопатами хранится внутри часовни, на 13 квадратных метрах. Помещение заставлено настолько, что не видно таблиц с именами погибших гренадеров. Помощнице настоятеля пришлось отодвинуть массивный подсвечник и несколько коробок, чтобы показать мне хотя бы одну из них.

© РИА Новости / Мария ШустроваПамятная доска с именами погибших русских гренадерлв в часовне-памятнике героям Плевны в Москве
© РИА Новости / Мария Шустрова
Памятная доска с именами погибших русских гренадерлв в часовне-памятнике героям Плевны в Москве

"Нам просто необходимо восстановление сторожки, где можно было бы хранить церковный инвентарь", — объясняет староста.

В этом году в часовне планируется отметить двойной юбилей — 140 лет взятия Плевны и 130 лет со дня открытия памятника. Если ситуация не изменится, высокопоставленные гости рискуют увидеть часовню в плачевном состоянии.

"До реставрации все окна были разбиты, плитка внутри рушилась, на полу лежали тюфяки, на которых спали бомжи. В 1998 году памятник отреставрировали. К сожалению, за прошедшие годы часовня вновь пришла в неудовлетворительное состояние. Ввиду некачественной реставрации кровля протекает с первых дней передачи памятника Церкви. Из-за протечек разрушается покрытие стен. Снаружи на часовне есть следы коррозии, ржавчины. Все горельефы, изображающие эпизоды освободительной войны, запачканы. А водоотводная система засорена", — рассказывает Степанова.

Еще одна беда — отключено электричество. Провода, ведущие к часовне, просто отрезали — они до сих пор висят на стене. А теперь еще и всю проводку — в рамках благоустройства  в округе — убрали под землю.

"Приближаются юбилеи, памятник необходимо срочно, до наступления морозов, помыть специальными техническими средствами, подать электричество. Мы очень надеемся, что нас услышат", — говорит староста часовни.

© Фото : предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"Разрушение фресок в часовне – памятнике гренадерам, погибшим под Плевной. Москва
© Фото : предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
Разрушение фресок в часовне – памятнике гренадерам, погибшим под Плевной. Москва

Реставрация не запланирована

В Мосгорнаследии РИА Новости уточнили, что памятник героям Плевны принят под государственную охрану в 1960 году.

"Техническое состояние памятника — удовлетворительное, экспозиционное  — неудовлетворительное. По информации, полученной в рабочем порядке, проведение работ по ремонту памятника запланировано департаментом капитального ремонта города Москвы в рамках работ по благоустройству сквера в 2017 году", — говорится в документе, предоставленном Мосгорнаследием.

Памятник Героям Плевны в Ильинском сквере. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
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В Москве почтили память героев Плевны
Как пояснила представительница пресс-службы Мосгорнаследия, "технически часовня не опасна, не обрушается, но вид у нее не самый лучший — есть внешние сколы и другие повреждения". В организации также уточнили, что планов по консервации и реставрации памятника нет.

Узнать в департаменте капитального ремонта города Москвы, какой именно ремонт часовни запланирован, не удалось. Не исключено, что организация, занимающаяся в основном ремонтом многоквартирных домов (по информации единой справочной службы Москвы. — Прим. ред.), просто покрасит памятник к прибытию важных гостей.

Мало просто покрасить

Специалисты недоумевают. По словам архитектора Николая Аввакумова, нынешняя покраска памятника — странное решение. "До реставрации часовня была чугунного цвета. Точно не знаю, какой был первоначальный замысел, но в темном цвете она лучше смотрелась. При реставрации 98-го года ее полностью разобрали, а потом собрали заново. Многие сочли такое вмешательство неоправданным, ведь обычно при этом вносят изменения, не соответствующие авторскому замыслу. Кроме того, после таких работ здания часто начинают быстро разрушаться", — объясняет архитектор.

© РИА Новости / Мария ШустроваИконостас часовни-памятника гренадерам, погибшим в бою под Плевной
© РИА Новости / Мария Шустрова
Иконостас часовни-памятника гренадерам, погибшим в бою под Плевной

По его словам, что когда часовню при передаче ее Церкви открыли, керамика внутри была словно расстреляна или разбита острыми предметами. "После реставрации все пробоины замазали каким-то составом. А керамические иконы "прописали" сверху масляной краской. Из-за этого возникло ощущение чего-то ненастоящего", — говорит Аввакумов.

А еще куда-то исчезли все камни, которые видно на дореволюционных фотографиях. Когда-то их привезли из Болгарии, чтобы создать ощущение ландшафта тех мест, где происходили бои.

"Это, конечно, уникальный объект. Как православный храм он еще интересен наличием скульптур. Хорошо бы все восстановить. Сейчас юбилейный год, а получается, что все это куда-то выкинули. Все проржавело настолько, что одной покраски мало — надо сначала от ржавчины избавиться. Конечно, за такими объектами необходим постоянный уход. Как только что-то не так, необходимо немедленно это устранять. Ведь у нас климат суровый для сохранности таких редких зданий", — убежден Аввакумов.

© РИА Новости / Мария ШустроваСостояние стен часовни - памятника гренадерам, погибшим под Плевной. Москва
© РИА Новости / Мария Шустрова
Состояние стен часовни - памятника гренадерам, погибшим под Плевной. Москва

"Нехорошее место"

От часовни мы с Андреем Куропатовым дошли по Ильинскому скверу до памятника святым Кириллу и Мефодию. В основании монумента — окошко с лампадой, но огонь в ней не горит.

"Раньше каждый год на Пасху сюда доставляли Благодатный огонь из Иерусалима и все 12 месяцев поддерживали пламя. Но, видно, место здесь какое-то нехорошее, да и контингент, который в парке собирается… В общем, последние два года не горит здесь Благодатный огонь", — подытожил православный активист.

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Религия и мировоззрение
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