В Малави арестовали более 120 человек за убийства "вампиров", сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полиция Малави арестовала 124 подозреваемых в преследованиях и убийствах "вампиров", сообщила местная газета Face of Malawi.

В середине сентября в африканской стране начали распространяться слухе о кровопийцах, и на них началась охота. За месяц от рук местных жителей погибли восемь человек, подозреваемых в "вампиризме".

Как сообщает газета, полиция арестовала 124 подозреваемых в причастности к убийству двух людей в крупном городе Блантир и другим случаям насилия в близлежащих поселках.

По сообщению газеты, на прошлой неделе в местную больницу обратилась женщина, заявившая, что ее укусил вампир. Медики провели анализы и заявили, что у женщины "вампиризма" нет. "Мы провели несколько анализов, чтобы проверить ее утверждения, однако результаты их не подтвердили", — заявила представитель местной больницы.

Методы анализа раскрыты не были. По заявлению больницы, это не единичный случай обращения с подобными опасениями.

Сообщения об убийствах и беспорядках вызвали обеспокоенность США, которые посоветовали своим гражданам избегать опасных районов и проявлять осторожность.

По данным СМИ, на прошлой неделе ООН эвакуировала из двух южных районов Малави своих сотрудников.