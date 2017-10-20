РФ и Киргизия договорились вместе развивать традиционный ислам

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф в Казани

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф в Казани

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский исламский университет (РИУ) и Исламский университет Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития образования в духе традиционного ислама и противодействия религиозному экстремизму, заявил РИА Новости ректор РИУ Артур Сулейманов.

"У нас с Кыргызстаном общее духовное пространство и традиции, а также общее понимание ислама. У нас общая религиозно-богословская школа, общая школа в вопросах вероубеждения. Соглашение направлено на сохранение традиционного понимания ислама, как его понимали наши предки, которые были далеки от радикализма, терроризма, крайностей и нетерпимости", – сказал Сулейманов.

По его словам, в рамках соглашения в ноябре преподаватели Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России отправятся в Киргизию для проведения курса повышения квалификации "Вероубеждение в традиционном исламе". Предполагается, что около 25 киргизских преподавателей и имамов пройдут этот курс.

"В то же время наши преподаватели будут иметь возможность пройти стажировку в Исламском университете Кыргызстана. Эта программа полезна для сохранения традиционного понимания ислама", – добавил Сулейманов.