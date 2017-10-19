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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Глава РАН призвал академиков брать пример с православного святого

19:2619.10.2017
(обновлено: 19:29 19.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнтервью с академиком РАН Сергеевым Александром МихайловичемИнтервью с академиком РАН Сергеевым Александром Михайловичем
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев поставил в пример российским академикам известного церковного иерарха и ученого XIX века митрополита Макария (Булгакова), имея в виду его чрезвычайно активную деятельность в РАН.

Сергеев в четверг принял участие во вручении светским и церковным ученым престижных научных премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Церемония награждения прошла в Российской Академии наук. Выступая на церемонии награждения, президент РАН отметил, что его личность митрополита Макария при первом знакомстве с его деятельностью "поразила".

"Ведь он был избранным членом императорской Российской Академии наук, и он это очень ценил. Он посещал все собрания, он сам 10 раз представлял свои рефераты. Он был очень активным членом Российской академии наук, и, может быть, это даже может быть сказано и в упрек некоторым нынешним членам Академии наук, а может быть, даже и некоторым членам президиума. В общем, да, коллеги, Макарий Булгаков может быть действительно нам пример", — заявил Сергеев.

Он отметил тот факт, что митрополит Макарий, являющийся автором 12-ти-томной "Истории Русской церкви", пожертвовал 120 тысяч заработанных своим интеллектуальным трудом рублей на нужды науки. "Это было оставлено и положено в государственный банк именно с целью того, чтобы поддерживать науку", — сказал Сергеев.

"Если мы сохраним наши нравственные и духовные традиции, сохраним нашу креативность как залог наших будущих свершений в науке, я думаю, что наша страна будет развиваться уж точно устойчиво", — добавил он.

Митрополит Макарий (Булгаков)

Митрополит Макарий — выдающийся иерарх и ученый XIX века, автор фундаментальной "Истории Русской Церкви", первооткрыватель многих документов и рукописей. По словам Алексия II, он вошел в историю как "символ единения церковной и светской науки".

Еще в 60-х годах XIX столетия Макарий (в то время архиепископ Харьковский) обратился к обер-прокурору Священного Синода с просьбой учредить из накопленных им средств специальный фонд для поощрения трудов ученых. Ради этой цели в течение 25 лет он копил гонорары за свои сочинения. В итоге, премиальный фонд составил 120 тысяч рублей.

Первые премии были присуждены в 1882 году, вскоре после смерти митрополита Макария. В том же году Российской Императорской академией наук и Священным Синодом был официально учрежден Макарьевский фонд.
В дореволюционной России премия фонда считалась одной из самых почетных наград и вручалась за труды по истории, военному делу, богословию и филологии. В 1995 году Русская православная церковь, Российская академия наук и правительство Москвы возродили Макарьевский фонд.

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