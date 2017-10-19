Женщина-солдат дала отпор толпе раввинов при помощи кунг-фу

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Военнослужащая израильской армии Нома Голан вступила в рукопашный бой с несколькими десятками ортодоксальными иудеями, устроившими в Иерусалиме акцию протеста, сообщает израильское издание Haaretz.

Газета уточняет, что иудеи-ортодоксы вышли на улицы после того, как двух учеников местной ешивы (религиозной школы) арестовали за отказ служить в армии. Нома Голан пыталась регулировать движение автомобилей и разогнать толпу, как ее тут же начали оскорблять протестующие, называя ее "шлюхой" и "шиксой" (грубое ругательство на идише, означающее женщину нееврейского происхождения).

Видео с инцидентом опубликовано в соцсети Facebook. Акции протеста ортодоксов, объявивших "дни гнева", длятся уже около недели.

В свою очередь газета "Вашингтон пост" уточнила, что Голан применила против демонстрантов приемы из карате и кунг-фу.