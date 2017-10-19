В РПЦ определили место работы для выпускников кафедр теологии

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Выпускники кафедр теологии будут востребованы в университетах, а также в школах, где они будут преподавать "Основы православной культуры", заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

"Сегодня нередко задают вопрос о том, куда пойдут выпускники кафедр теологии, где они будут востребованы. Во-первых, они будут востребованы в высших учебных заведениях в качестве преподавателей, поскольку роль религиозного фактора в жизни людей не только не уменьшается, но наоборот, очевидным образом возрастает", — сказал митрополит Иларион в ходе визита в МПГУ, где в четверг была открыта кафедра теологии.

Также, по его словам, "выпускники теологических кафедр должны стать теми, кто преподает "Основы православной культуры" в школах".

"Ни для кого не секрет, что сегодня этот предмет, не так давно введенный в школьное образование, подчас преподается лицами, имеющими ограниченные компетенции в религиозной сфере, получившими образование в совсем иных областях", — добавил он.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018-2019 учебный год будет, по ее словам, увеличено.