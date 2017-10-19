Раскрыт секрет необычного шара на самой дорогой картине Да Винчи

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Американские журналист Уолтер Айзексон в своем труде, посвященном жизни Леонардо Да Винчи, раскрыл предназначение необычного прозрачного шара в руке Христа на картине "Спаситель мира", сообщает The Guardian.

Полотно "Спаситель мира" является единственным творением Да Винчи, которое находится в частной коллекции. В ноябре картину планируют выставить на торги в аукционном доме Christie’s. Цена произведения искусства будет начинаться от 100 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим полотном художника.

"Твердое стекло или кристалл, в форме шара или объектива, создают увеличенные, инвертированные и обратные изображения. Но вместо этого Леонардо нарисовал шар так, словно это был пустой стеклянный пузырь, который не преломляет и не искажает проходящий сквозь него свет", — полагает Айзексон.

По его словам, если бы Да Винчи точно изобразил создаваемые стеклом искажения, то ладонь, изображенная с задней части сферы, была бы уменьшенной или увеличенной. По мнению журналиста это является очень странным, ведь художник "был одержим исследованиями в области оптики и света".

"Возможно, он таким изящным образом пытался наделить Христа и его шар чудесными свойствами", — рассуждает Айзексон.

Долгие годы считалось, что картина была написана одним из учеников Да Винчи. Однако проведенный в 2013 году анализ подтвердил, что она принадлежит руке известного художника.