Монумент Александру III готовят к открытию в Ливадийском парке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Памятник царю-миротворцу Александру III установлен в парке Ливадийского дворца в Крыму, торжественное открытие скульптуры намечено на начало ноября, сообщила РИА Новости директор Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева.

"Монумент сидящего императора Александра III, опирающегося на меч, был подарен музею Союзом художников России. Автор композиции — скульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук. Он также был здесь в момент установки монумента, сейчас идет благоустройство территории парка рядом с композицией", — рассказала Декушева.

Ливадийский дворец был построен по проекту архитектора Краснова в царствование сына императора Александра III – Николая II. Летней резиденцией императора Александра III был Массандровский дворец. Однако скульптурную композицию было решено установить именно в парке Ливадийского дворца, примерно на том месте, где ранее располагался Малый дворец, в котором любил отдыхать император со своей семьей. Малый дворец не сохранился – он был разрушен во время войны.

"Кроме того, рядом находится Крестовозвоздвиженская церковь — именно в ней отпевали императора Александра, когда он скончался в 1894 году. Место, где сейчас уже стоит монумент, было запущенным. Сейчас скульптурная композиция несомненно станет украшением парка, открытие намечено на начало ноября", — добавила собеседница агентства.