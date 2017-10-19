Патриарх: епископы должны нести служение так, чтобы "народ не потерял веры"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодых архиереев Русской православной церкви осознавать ответственность за свое служение в непростой исторический период развития страны и способствовать укреплению веры в народе.

Предстоятель РПЦ встретился в четверг со слушателями курсов для новопоставленных архиереев в своей резиденции в Даниловом монастыре.

"Наше поколение уйдет, а на ваши плечи ляжет вся ответственность за Церковь и за духовную жизнь нашего народа. Время, в которое мы живем, непростое, но простых времен вообще в истории не бывает", — сказал патриарх, обращаясь к иерархам.

Он отметил, что, помимо различных политических, экономических, социальных сдвигов и катаклизмов, которые случаются в человеческой истории, "в основе всего лежит метаисторическая борьба добра со злом, а все остальное вторично". "Вся история — именно вокруг этой темы: свет и тьма, добро и зло, Бог и дьявол, и это противоборство одного с другим вплетается во всю ткань человеческой жизни… И Церковь должна стоять на страже добра и света, но это предъявляет к служителям Церкви очень и очень серьезные требования", — сказал патриарх.

По его словам, чтобы справиться со стоящими перед епископатом Русской церкви историческими задачами, в самом начале архиерейского пути молодым иерархам нужно избегать ошибок, которые могли бы потом осложнить их служение. "И нужно помнить, что все то, <…> что хранится в Церкви, в ее предании, должно постоянно актуализироваться таким образом, чтобы люди, наши современники, ясно понимали, что такое Евангелие, христианство и Церковь, и чтобы никакие условности, никакие слабости, предрассудки, стереотипы не мешали в первую очередь нам, епископату, достаточно преданно Господу совершать свое служение– так, чтобы народ наш не потерял веры, а только укрепился в ней", — отметил патриарх.

Чтобы страна была по-настоящему независимой и сильной, продолжил он, нужно "помнить, что без укрепления духовного и нравственного фундамента жизни нашего общества этого не произойдет". "Поэтому перед нами задача огромного масштаба, и каждый из архиереев, особенно из тех, кто призван недавно к этому служению, должен в полной мере сознавать ответственность за свое служение, за тот жребий, который Господь ему вручил", — заключил предстоятель.

За последние годы в России значительно увеличилось число епископов, так как сильно выросло количество новообразованных епархий (около двухсот епархий находится только в России).