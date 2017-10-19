Милонов попросил запретить школам и детским садам отмечать Хэллоуин

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра образования и науки Ольгу Васильеву запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах, сообщает пресс-служба парламентария. Текст обращения законодателя к главе Минобрнауки есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий назвал праздник неприемлемым "ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения".

По мнению Милонова, в России давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина". Депутат считает, что запретить праздник в образовательных учреждениях нужно не только в отдельных регионах, а повсеместно.

"При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл "праздника" Хэллоуин и его последствий для здоровья детей", — говорится в обращении. "Взрослые и дети в Хэллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают", — добавил Милонов.

По его словам, психологи отмечают, что на детей и подростков влияет "наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных смыслов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения". Речь идет о "сильнейшем психофизическом, эмоциональном, суггестивном воздействии", подчеркнул депутат.

Минобрнауки в ответ напомнило парламентарию, что в календаре дат и событий, рекомендованном для школ, нет Хэллоуина. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что об этом празднике учащимся иногда рассказывают в школах с уклоном на изучение иностранных языков, чтобы познакомить их с традициями других государств и народов.

Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.