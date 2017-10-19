Милонов попросил запретить школам и детским садам отмечать Хэллоуин

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра образования и науки Ольгу Васильеву запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах, сообщает пресс-служба парламентария. Текст обращения законодателя к главе Минобрнауки есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению Милонова, в России давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина". Депутат считает, что запретить праздник в образовательных учреждениях нужно не только в отдельных регионах, а повсеместно.
По его словам, психологи отмечают, что на детей и подростков влияет "наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных смыслов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения". Речь идет о "сильнейшем психофизическом, эмоциональном, суггестивном воздействии", подчеркнул депутат.
Хэллоуин отмечается в ночь на 1 ноября. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.