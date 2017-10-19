"Насмешка над евреями": как жертв погромов делают "героями УПА*"

Антон Скрипунов

Украинские политики, похоже, стремятся угодить абсолютно всем: в один и тот же день они объявили евреев "героями ОУН-УПА*" и установили памятник Симону Петлюре — организатору погромов, жертвами которых стали более 50 тысяч человек в еврейском квартале Винницы. И, несмотря на возмущение мировой общественности, антисемитская риторика в стране только усиливается. О том, как память о жертвах нацизма выкидывается в мусорку и кто переписывает историю в угоду "национальной идее", — в материале РИА Новости.

Герои "нациков"

В инструкции, разосланной по регионам ко дню рождения УПА*, подчеркивается, что евреи рассматривали свое пребывание в этой организации "как настоящее спасение от физического уничтожения гитлеровцами".

"Они позитивно зарекомендовали себя не только как простые бойцы, но и как квалифицированные врачи. Тома "Летописи УПА*" содержат информацию про героику евреев, которые боролись в рядах УПА* как против нацизма, так и против коммунизма, и немало их погибло в борьбе за волю Украины и за честь еврейского народа", — подчеркивается в письме.

"Интересно, а сами евреи об этом знают?" — начали язвить в соцсетях. И правда, попытка использовать евангельский принцип — мол, в рядах истинных борцов за украинскую нацию нет "ни эллина, ни иудея" — выглядит абсурдной. Во всяком случае, в еврейской общине на "разоблачения созданных большевиками мифов" не клюнули.

Окончательно в своей правоте украинские евреи утвердились 14 октября. В этот день в Виннице торжественно открыли памятник Симону Петлюре, к слову, первый в стране. Причем многие увидели в этом откровенную издевку: монумент человеку, уничтожавшему евреев, поставили в центре еврейского квартала.

Установку памятника уже осудили в Кнессете, призвав немедленно его убрать оттуда.

Во Всемирном еврейском конгрессе высказались еще жестче. Организация возмущена тем, что такое может происходить в стране, где с 1991 года "открылись сотни синагог и десятки образовательных и культурных учреждений".

"Невозможно представить, что человек, которого мы сегодня без колебаний называем террористом, должен быть удостоен чести в том самом городе, где он и его режим пытались уничтожить коренное и сильное еврейское население. Возведение статуи Петлюры в одном из исторических центров еврейской жизни на Украине демонстрирует ложное послание украинскому народу и будущим поколениям, подрывая критически важные процессы демократии и толерантности", — заявил генеральный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер.

"Шухевич — спаситель евреев"

"Бабий Яр — одна из самых глубоких ран, которые нанес холокост. Это наша общая трагедия, в первую очередь еврейского и украинского народов. Вечная память убиенным", — сказал президент Порошенко в День памяти жертв Бабьего Яра.

Но, как часто бывает в украинской политике, слова не обязательно должны совпадать с делами. Еще в 2016 году тот же Порошенко вроде бы инициировал возведение в Бабьем Яру первого мемориала жертвам холокоста и в кратчайшие сроки обещал явить общественности его проект. Но этого не случилось.

А этой осенью на Украине стали опасаться, что проект окончательно канет в Лету, как и выделенные на него бюджетные средства — около одного миллиона долларов. Их, если верить сообщениям СМИ, попросту разворовали.

В октябре в одном из украинских СМИ вышла статья с громким заголовком "Бабий Яр: украинцам не за что извиняться", где утверждается, что во всем и вовсе виноваты поляки.

"Поляки явно были в разы больше антисемитами, чем украинцы. В 1946-м, уже под советской властью, они там, в Польше, совершили еврейский погром. Были какие-то евреи, которых немцы не зарезали, а поляки их разгромили", — приводится в материале комментарий историка Ярослава Сватка. А Роман Шухевич, по его словам, вообще "спаситель евреев".

"Как против этого бороться, когда законы не работают, СМИ предоставляют трибуну лжецам, а некоторые евреи открыто встали на сторону этих упырей? У меня нет рецепта, но я уверен, что их надо преследовать в судах, они должны бояться открыть рот. Их дело не правое, они все равно проиграют и имя их канет в Лету", — прокомментировал статью глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Слишком много холокоста"

Некоторые украинские историки и вовсе предлагают забыть, что в годы Второй мировой войны немцы систематически уничтожали еврейское население. А под холокостом, по их мнению, надо понимать уничтожение всех народов.

"Мы считаем искусственным выделение так называемого "холокоста от пуль" (расстрелы евреев. — Прим. ред.) из общей истории холокоста в Европе. Если такой подход будет принят, это станет очередной попыткой на уровне исторической памяти возродить единое советское цивилизационное пространство и таким образом использовать больную тему холокоста для продвижения неоимпериалистических идей "русского мира", — говорится в открытом письме 16 ученых.

© Фото Оскверненные могилы жертв холокоста во Львовской области © Фото Оскверненные могилы жертв холокоста во Львовской области

Недавно во Вроцлаве прошла конференция, на которой историки из Германии, Польши, Италии и Украины обсуждали преподавание темы Второй мировой войны в школах. И пришли к выводу: в школьных учебниках "слишком много холокоста".

В еврейской общине Украины уже бьют тревогу из-за повсеместного осквернения мемориалов жертвам нацистов. Только за минувшие полтора года произошло больше двух десятков подобных инцидентов.

"К сожалению, никто не был наказан за преступления на почве антисемитизма за последние три года. В одном случае личность вандалов была установлена, но и тогда дело не дошло до суда", — обеспокоен глава Группы мониторинга прав национальных меньшинств Украины Вячеслав Лихачев.

Еще в апреле Центр Кантора зафиксировал на Украине рост "косвенного антисемитизма" — героизацию людей, устраивавших холокост. Теперь же украинские власти, по видимому, хотят оставить в исторической памяти граждан только ОУН-УПА* с ее "героями". А те, кто против, — "прислужники Кремля".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.