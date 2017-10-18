Юбилей основания храма императора Николая I отметили в Армении

ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Мероприятия, посвященные празднованию 180-летия основания храма, построенного императором Николаем I, прошли в Гюмрийском военном гарнизоне на территории военного городка "Большая крепость" российской военной базы Южного военного округа в Армении, сообщили в среду в пресс-службе ЮВО.

"На праздничное мероприятие командованием соединения приглашены военнослужащие, члены их семей, представители силовых структур Российской Федерации и Армении, дипломатического корпуса, духовенства и администрации Ширакской области", — говорится в сообщении.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) провел в храме святой мученицы Александры божественную литургию и панихиду по воинам крепости. Командование соединения вместе с приглашенными гостями возложили венки и цветы к памятнику первому коменданту крепости генерал-майору Федору Губскому.

Завершилось праздничное мероприятие концертом духовных и военно-патриотических песнопений, посещением приглашенными гостями Мемориального комплекса "Воинской Славы" и музея военной базы.

Храм Святой мученицы царицы Александры находится на территории "Большой крепости" 102 российской военной базы. Проект плана строительства был утвержден в 1836 году императором Николаем I. В 1837 году в крепость прибыл сам император России. В честь супруги императора Александры Федоровны крепость была названа "Александрополь"; 4 октября 1837 года при личном присутствии императора Николая I был заложен фундамент церкви.

Проект разработал инженер-полковник Руденков. По проекту храм рассчитан на 800 воинов. Строительство продолжалось в течение 5 лет. В 1842 году церковь была освящена.

Храм святой мученицы царицы Александры входит в состав Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Республике Армения, настоятелем Подворья служит архимандрит Андрей (Вац).