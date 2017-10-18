Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника Петлюре в Виннице

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов Симону Петлюре в Виннице, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".
"Всемирный еврейский конгресс встревожен бесчестным и горьким решением муниципалитета Винницы увековечить националистического лидера и антисемита Симона Петлюру как "защитника Украины"… Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте организации.
"Немыслимо, чтобы человека, которого сегодня нам не следует бояться называть террористом, был увековечен в том самом городе, где его режим попытался стереть сильное и укоренившееся еврейское население", — считают в организации.
Недовольство установкой памятника ранее выразили и в Израиле. Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.
В период Гражданской войны 1917-1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад. Позже Петлюра был убит в Париже. Его убийца Самуил Шварцбурд заявил, что сделал это в качестве возмездия за погромы на Украине.