В Краснодаре возбудили дело б "оскорблении чувств атеистов"

КРАСНОДАР, 18 окт — РИА Новости. Следователи возбудили дело в отношении краснодарца, опубликовавшего в соцсети экстремистское стихотворение, в котором негативно оценивается определенная группа лиц из-за их отношения к религии и содержится смысловой призыв к враждебным действиям против них, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Ранее адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Facebook сообщил, что Максим Дроздов подозревается "в том, что оскорбил стихом в ВК чувства атеистов". Юрист привел цитату из постановления о возбуждении уголовного дела в отношении краснодарца: "Согласно справке об исследовании, стихотворение Максима Дроздова содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по религиозному признаку (лица, не верующие в бога — атеисты), смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям одну группу лиц (верующих в бога) по отношению к другой группе лиц (не верующих в бога — атеистам)".

В управлении СК подтвердили информацию о том, что в отношении краснодарца возбуждено уголовное дело по подозрению в "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства".

По версии следствия, в мае этого года мужчина разместил в соцсети стихотворение экстремистского содержания.

"Согласно выводам проведенного лингвистического исследования, опубликованный текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц исходя из их отношения к религии, смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям к данным лицам", — говорится в сообщении. Уточняется, что факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю.

Как отмечает ведомство, в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.