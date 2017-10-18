Митрополит: комиссия РПЦЗ собирает документы для канонизации Иосифа Муньоса

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русская зарубежная церковь (РПЦЗ) в ближайшее время не готовит канонизации новых святых, заявил в интервью РИА Новости ее первоиерарх митрополит Иларион.

"Канонизации в ближайшее время не готовятся", — сказал он.

По его словам, Архиерейский Синод пока решил никого не прославлять, так как должно пройти время, которое необходимо для сбора документов, изучения.

"Синод выступает против того, чтобы спешить с принятием решения. Даже святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского прославляли очень долго, его канонизировали больше чем через 20 лет после преставления. Многие архиереи тогда говорили, что должно пройти больше времени", — добавил владыка.

Первоиерарх затруднился ответить на вопрос о том, когда может состояться прославление в лике святых убиенного 20 лет назад Иосифа Муньоса-Кортеса – хранителя мироточивой чудотворной Монреальской Иверской иконы Божией Матери. По его словам, сейчас создана епархиальная комиссия, которая впоследствии должна передать собранные документы синодальной комиссии для дальнейшего рассмотрения.

Митрополит рассказал, что в последних числах октября к годовщине мученической гибели Иосифа Муньоса-Кортеса будет организовано традиционное паломничество к месту его погребения на русском кладбище в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк). Как ожидается, в нем примут участие несколько тысяч человек со всех концов США и Канады. Туда будет также привезена мироточивая Гавайская Иверская икона Божией Матери, которая является уменьшенной копией Монреальского образа, утраченного после гибели его хранителя.

Митрополит Иларион, который возглавит это паломничество, рассказал, что хорошо знал брата Иосифа. "Господь дал ему такое удивительное послушание – быть хранителем мироточивой Монреальской иконы. Он многие годы возил ее по русским приходам по всему миру и выполнял это нелегкое послушание с любовью и терпением", — сказал он.

Иосиф Муньос-Кортес – чилиец, принявший православие в Русской зарубежной церкви и живший в канадском Монреале, – был зверски убит в Афинах в ночь на 31 октября 1997 года. Икона, которая была написана на Афоне и источала миро почти непрерывно в течение 15 лет, бесследно исчезла, но православные верят, что она вернулась к себе домой – на Святую гору.