Встреча патриарха и папы Римского не сблизила две церкви, считают в РПЦЗ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время подписания совместной декларации по итогам встречи в Гаване

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска не привела к сближению РПЦ и Римско-католической церкви, заявил в интервью РИА Новости первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал).

Историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление, состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

"Я не думаю, что после нее что-то сдвинулось в сторону сближения", — выразил уверенность митрополит Иларион.

По его словам, "с точки зрения православия, это (сближение) невозможно без отказа католической церкви от некоторых ее догматических учений".

"Они существуют многие десятилетия, и никаких подвижек нет. Католики не отказываются от учения, что папа Римский – глава церкви, что он непогрешим в своих постановлениях. Они не отказались от многих других учений, которые для нас являются неприемлемыми", — сказал владыка.

Он отметил, что "встреча патриарха Кирилла с папой Франциском была посвящена общественным вопросам".

"Святейший патриарх неоднократно указывал на то, что в условиях нынешнего нравственного падения мира всем христианским церквам нужно вместе бороться с этим и защищать христианские ценности. К сожалению, это не очень получается. Так что, думаю, перед патриархом стоял вопрос не объединения с католиками, а просто решения морально-нравственных вопросов в мире", — отметил первоиерарх РПЦЗ.