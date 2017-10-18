Археологи нашли в Корее «национальное сокровище»

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Археологи нашли в южнокорейской провинции Канвон уникальное изображение "Триады Будды", отлитое в бронзе, ученые окрестили артефакт "национальным сокровищем", сообщает местное издание Korea JoongAng Daily.

Триада высотой всего около 9 сантиметров была создана, как предполагается, в VI веке. В центре скульптуры запечатлен Авалокитешвара (воплощение сострадания всех будд), а слева и справа – бодхисаттвы (просветленное существо, действующее во благо других).

Изначально ученые посчитали, что статуя сделана из бронзы, однако детальный анализ показал, что она изначально была позолоченной. Артефакт относится к периоду "Трех корейских государств" (57 год до нашей эры – 668 год нашей эры).

© Фото : предоставлено Департаментом культурного наследия республики Южная Корея Найденная в Яньяне статуя Будды © Фото : предоставлено Департаментом культурного наследия республики Южная Корея Найденная в Яньяне статуя Будды

"Администрация города Яньян назвала найденную статую национальным сокровищем, как и каменную пагоду храма, найденного ранее на этом же месте", — отмечает издание.

Скульптура является одним из немногих подобных произведений той эпохи, которые очень хорошо сохранились. По словам исследователей, черты лица и одежды все трех будд выполнены очень детализировано, что делает скульптуру уникальной.

Буддизм проник на Корейский полуостров в IV веке нашей эры. Сейчас эту религию исповедуют около четверти населения Южной Кореи.