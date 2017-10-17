Католикос всех армян выехал в Берлин на празднование 500-летия реформации

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отправился во вторник в Берлин для участия в мероприятиях, посвященных 500-летию реформации, сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Гарегин II отправился с пятидневным визитом в Берлин, где вместе духовными лидерами Восточных православных церквей примет участие в официальных мероприятиях, приуроченных к 500-летию реформации в Европе", — говорится в сообщении

В пресс-канцелярии отметили, что в рамках визита запланирована встреча глав церквей с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Гарегин II встретится также с представителями армянской общины Берлина.

"Католикос всех армян выступит со словами благословения на международной конференции "Христиане Ближнего Востока". 21 октября под руководством духовных лидеров Восточных православных церквей в Берлинском кафедральном соборе будет отслужен молебен за мир на Ближнем Востоке", — отмечается в сообщении.

Реформация — религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI века, целью которого было реформирование католического христианства. Инициатором реформации принято считать Мартина Лютера, который 31 октября 1517 года выступил против злоупотреблений католической церкви.