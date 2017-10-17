В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Сысоев рассказал телеканалу RT, что готовит поправки в Семейный кодекс, которые позволят юридически признать акт венчания.

Свое предложение депутат объяснил тем, что православие является крупнейшей конфессией в России, а для многих верующих акты венчания заменяют официальную регистрацию в загсе. Дополнения в Семейный кодекс должны придать церковной процедуре юридический статус.

"То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции", — пояснил депутат.