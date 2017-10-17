Папа Римский хочет изменить католическое учение в отношении смертной казни

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что катехизис (основные положения) католической церкви следует изменить, чтобы категорически осудить смертную казнь, сообщает "Радио Ватикана".

Свое мнение понтифик выразил на встрече, посвященной 25-летию подписания Иоанном Павлом II апостольcкой конституции "Fidei depositum", которая сопровождала издание катехизиса католической церкви.

"Этот вопрос (смертной казни – ред.) нельзя сводить к простому упоминанию об историческом учении, не выявляя не только прогресса доктрины в учительстве последних пап, но также и развития сознания христианского народа, отказывающегося принимать смертную казнь, тяжкое попрание достоинства человека. Необходимо с силой заявить, что осуждение на казнь – это бесчеловечная мера, каким бы способом она ни осуществлялась, и она унижает достоинство человека", — сказал папа Римский.

По его словам, смертная казнь противоречит Евангелию, поскольку речь идет об умышленном решении уничтожить человеческую жизнь, всегда священную в очах Создателя, и только Бог в конечном счете является для нее истинным судьей и гарантом.

"Никогда и никто, даже убийца, не теряет своего личного достоинства, потому что Бог есть Отец, всегда ожидающий возвращения сына, который, поняв, что ошибся, просит прощения и начинает новую жизнь. Поэтому никого нельзя лишать не только жизни, но и даже самой возможности нравственного и экзистенциального возмещения, идущего на пользу общине", — пояснил понтифик.

В прошлом смертная казнь находила в католичестве поддержку, начиная с ранних теологов – Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. Кроме того, с 1929 до 1969 года смертная казнь полагалась всякому, кто посягал на жизнь понтифика в стенах Ватикана.