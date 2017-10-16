Учитель назвал выступление патриарха по фильму "Матильда" "неожиданным"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель назвал выступление патриарха Кирилла по поводу картины "Матильда" "неожиданным" и предложил предстоятелю РПЦ все же ознакомиться с фильмом самому.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви впервые высказался о фильме Алексея Учителя "Матильда", при этом не упомянув название фильма: он призвал избегать, трактуя историю, "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей".

"С неожиданным для меня заявлением персонально выступил патриарх, что для меня особенно неприятно. Мне кажется, когда такого ранга человек, к которому я очень уважительно отношусь, не видя картины, высказывает какие-то претензии об исторических неточностях… Я все равно предлагаю патриарху посмотреть наш фильм и самому убедиться, что и как", — сказал Учитель в интервью Business FM.

Режиссер отметил, что жизнь царской семьи по всем "историческим и церковным правилам" открыта, поэтому неоднократно о них рассказывали не только в кино, но и в литературе.

Учитель добавил, что из представителей РПЦ фильм видели только пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков и глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.