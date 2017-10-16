Брод: общественники хотят обсудить в Дагестане профилактику экстремизма

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Общественники хотят обсудить в Дагестане вопросы, связанные с профилактикой религиозного и национального экстремизма, с руководством республики есть договоренность о проведении таких встреч, сообщил директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод.
"Был разговор с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Васильевым о том, что эксперты приедут туда, проведут рабочие встречи, и с коллегами по общественному сектору мы обсудим вопросы профилактики религиозного и национального экстремизма", — сказал Брод в понедельник в ходе презентации нового доклада бюро.
Он уточнил, что такой круглый стол собирается провести общественная организация "Юристы за права и достойную жизнь человека", он может состояться в ноябре.
По данным правозащитников, за первый квартал 2017 года жертвами вооруженного противостояния на Северном Кавказе стали 45 человек; "во втором квартале количество жертв терактов и нападений несколько снизилось — 26 человек", сообщил Брод.
"При этом проблемы в большей степени наблюдаются в самой крупной и многонаселенной республике Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане. В то же самое время, во втором квартале 2017 года в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии не было зафиксировано ни одного пострадавшего", — отмечено в докладе бюро.