Экзорцизм по-исламски: как зарабатывают на "изгнании джиннов"

Антон Скрипунов

Традиция изгонять демонов существует не только в христианских храмах, но и в мечетях. Правда, вместо бесов там борются с джиннами, а отличить профессионала от мошенника подчас бывает крайне сложно. Об исламском экзорцизме в России, об одержимых и наживающихся на них — в материале РИА Новости.

Почем джинна изгнать?

"По ночам я очень сильно кричал, хватаясь за койку. Но наутро ничего не помнил, лишь видя перед собой гнутые металлические прутья кровати. Соседи говорили, что кричал не я, — это был голос совершенно другого человека. Поняв, что в меня вселился джин, я обратился за помощью", — рассказывает 30-летний Исфандиер.

Нужного "специалиста" он нашел по интернету: московский экзорцист с опытом более 10 лет, который, помимо изгнания духов, еще умеет снимать порчу и сглаз. Понадобилось несколько сеансов и почти 15 тысяч рублей, чтобы, как утверждает сам Исфандиер, исцелиться.

А вот жительнице Татарстана Елене повезло меньше. Она обратилась за помощью в одну из мечетей. "Жалко потраченного на это времени", — сетует она. Вскоре после сеанса признаки "воздействия джинна" проявились снова.

"Вот у моей знакомой джинн сразу начал проявлять себя, когда почувствовал, что у человека (экзорциста. — Прим. ред.) сильный иман (вера. — Прим. ред.)! А этот начал нести какую то ересь: мол, джинн спрятался и тому подобное", — возмущается женщина.

Таких историй с разными результатами — тысячи. Найти исламского экзорциста, как выяснилось, достаточно легко. Стоит лишь написать о проблеме, как тут же тебе скидывают свои контакты.

"Ас-саляму алейкум! Я живу в Москве, но я могу помочь и изгнать любого джинна — и маленького и большого, из человека или животного, выгнать из жилища и начитать дом на год от шайтанов. Все, кому нужна помощь, звоните мне, я помогу!" — пишет в одной из групп "ВКонтакте" пользователь под именем Хасан Мамаджанов.

Засилье мошенников

В легитимных муфтиятах бьют тревогу: слишком много стало шарлатанов, которые "фактически нарушают правила шариата". Дело в том, что обряд изгнания джиннов многие из этих "экзорцистов" совершают по-своему — кто-то надавливает на пульс одержимого, кто-то бьет его палкой, кто-то использует различные амулеты и зелья.

"Все, что применяет экзорцист, кроме аятов (стихов. — Прим. ред.), священного Корана и молитв пророка Мухаммеда, считается колдовством. Но есть люди, которые, скажем прямо, хотят подзаработать на этом. Хотел бы их предупредить, что, занимаясь этим без знания основ ислама, они могут сами стать одержимыми", — предостерегает глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Одержимым же муфтий рекомендует обращаться в официальные исламские религиозные структуры. Ведь у настоящего экзорциста, кроме специальных навыков, должен быть "иджаз" — что-то вроде духовной лицензии, данной мусульманским учителем ученику.

© Фото : Public domain "Беседа джиннов", Китаб аль-Булхан © Фото : Public domain "Беседа джиннов", Китаб аль-Булхан

Для экзорцистов нет стандарта

"Есть две точки зрения на проблему исламского экзорцизма — собственно исламская и религиоведческая. Джинны упоминаются в Коране и Сунне. Согласно исламской доктрине, это род существ, сотворенных Богом, помимо людей и ангелов. Бог создал их из бездымного огня. Существуют "джинны-мусульмане" и джинны-многобожники, добрые джинны и злые. Говоря современным языком, это параллельная человечеству и невидимая ему духовная цивилизация", — объясняет религиовед, преподаватель Южного федерального университета Всеволод Золотухин.

В целом, подчеркивает он, единого "кодекса" для исламских экзорцистов не существует. Да и представление о том, что человеком может овладеть дух, не является "сугубо исламским" — его можно встретить во многих религиозных культурах. Но экзорцизм в российском исламе, отмечает религиовед, является "модификацией очень серьезного тренда традиционного общества".

Особо широко изгнание джинов практикуется на Северном Кавказе, замечает старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкалов.

"Это было достаточно популярным явлением еще в советские времена, но тогда этим занимались так называемые народные целители. Люди "выписывали" какие-то амулеты, делали обряды и так далее. Базовое верование заключается в том, что большинство болезней вызываются джиннами. На нем и основаны все лечебные практики", — объясняет эксперт.

Однако в последнее время в регионе наблюдается "исламизация обряда". Одна из причин — население становится все более религиозным.

"Например, в Дагестане и Чечне в последние несколько лет велась кампания по борьбе с народными целителями. В Чечне она была инспирирована сверху, а в Дагестане — снизу, так как люди все больше исламизировались", — приводит пример Ярлыкалов.

Более того, в Чечне уже несколько лет действует Центр исламской медицины, где исцеляют "словом Аллаха" с помощью Корана и Сунны (предания), как того и требуют каноны. За помощью в центр обращаются верующие и из соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.

Врачи против

Однако в кавказском регионе, как отмечает этнолог Ахмет Ярлыкалов, нередко возникают конфликты между религией и медициной. "Если человек имеет ментальные проблемы, сразу заходит речь об одержимости джинном. В первую очередь таких людей пытаются лечить экзорцизмом", — констатирует ученый.

Об этом же говорят сами медики. К сожалению, во многих случаях в больницу обращаются, когда все совсем плохо.

"К нам приводят пациентов, которые уже побывали у всех знахарей, по всем святым местам проехались, из них даже джиннов пытались изгнать. У нас такие случаи происходили неоднократно: к нам привозили больного, который был весь избит, тело в гематомах — оказывается, это родственники возили его изгонять джиннов. А в итоге пациент оказывается у нас — мы для родственников последняя инстанция: когда уже ничего не помогает, привозят его к нам", — жалуется врач высшей категории Гуарша Абдулатипова, заведующая седьмым женским отделением психоневрологического диспансера республики Дагестан.

"По цене хлеба"

Экзорцисты, которые действуют при муфтиятах, знают об этой проблеме. По их словам, если человека действительно наделил Всевышний, то он отличит одержимость от психического заболевания.

"Такие вещи можно определить даже по снам", — делится зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов, который сам практиковал экзорцизм.

Причем по канонам, отметил он, обратившийся к экзорцисту человек обязан дать садаку (милостыню), размер которой устанавливает целитель. "Могу сказать про себя: когда люди спрашивали, что они должны мне заплатить, то я всегда отвечал — не меньше стоимости батона хлеба. А остальное зависит уже от человека, он сам решает, сколько платить", — признается Мухетдинов.

Однако заниматься изгнанием джиннов постоянно — дело очень опасное. С одной стороны, экзорцист может стать жертвой радикально настроенных людей, которые вообще отрицают это явление, — как в 2005 году жертвой боевиков стал известный в Чечне целитель Бухари Гумкиев. С другой стороны, изгнание джиннов сказывается на здоровье самих целителей.

"Если это практиковать на постоянной основе, то у тебя происходит очень серьезное физическое и моральное истощение. К тому же ты можешь быть подвергнут неожиданному насилию, удару, оскорблению — да чему угодно. Ведь перед тобой неадекватные люди, ставшие такими в результате потустороннего вмешательства", — рассказывает он.

Настоящий экзорцист должен понимать, что изгоняет духов не сам, он — лишь "причина" помощи Бога конкретному человеку, подчеркивают в мусульманской общине. Поэтому бороться с джиннами стоит не ради денег, а "ради довольства Всевышнего".