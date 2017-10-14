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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Покров: как греческое предание стало русским праздником

01:0014.10.2017
(обновлено: 01:10 14.10.2017)
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© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкКрестный ход Под покровом Пресвятой БогородицыКрестный ход Под покровом Пресвятой Богородицы
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Антон Скрипунов

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы настолько укоренился в нашей культуре, что подчас принимается за народный, а не церковный. Однако сама история его появления полна противоречий и белых пятен. О том, как византийская легенда парадоксальным образом стала популярным на Руси праздником — в материале РИА Новости.

Видение в храме

В основе праздника лежит история из жития Андрея Юродивого. Исследователи до сих пор не определились, когда именно жил этот святой: одни считают, что в VI веке, другие — что в X-м, когда было составлено его житие.

По преданию, Андрею было видение во Влахернском храме Константинополя: он увидел Богородицу, вошедшую через царские врата (пояснение от редакции) — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг".

"И когда она приблизилась к амвону, святой подошел к (своему ученику) Епифанию и спросил: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой". И на их глазах она преклонила колени и долго молилась, орошая слезами богоподобное свое лицо. Окончив молитву, она подошла к алтарю и молилась за стоящих там людей", — повествует житие.

Помолившись, Богородица сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки, — был он велик и страшен — распростерла над стоящими там людьми".

Видение Андрея приведено в самом конце его жития без каких-либо привязок к конкретной дате. Это вынуждает ученых по сей день спорить о датировке этого события. Одни полагают, что это случилось в конце IX века, другие — во время осады Константинополя войсками киевского князя Олега.

© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкФреска русского иконописца Дионисия "Покров Богоматери"
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Фреска русского иконописца Дионисия "Покров Богоматери"

Маркетинг по-древнерусски

Парадоксальным образом в церковной истории Византии видение святого Андрея никак не закрепилось. Возможно, потому что преданий о том, как Богородица спасла Константинополь от врагов, было великое множество.

В XII веке Русская церковь жила преимущественно по византийскому церковному календарю и своих праздников не имела, пока великий князь Владимирский Андрей Боголюбский, заняв престол, не решил провести масштабную "пиар-акцию", чтобы поднять авторитет Владимира, новой столицы раздробленного государства.

В 1155 году он перенес из Киева во Владимир чудотворную икону Богородицы, названную в последствии "Владимирской", а в 1164 году по его инициативе были учреждены праздники в честь Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (14 августа, Медовый Спас).

© РИА Новости / А. СтребковПерейти в фотобанкИкона "Богоматерь Владимирская"
© РИА Новости / А. Стребков
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Икона "Богоматерь Владимирская"

А чтобы убедить духовенство в своей правоте, князь Андрей привел историю из жития своего небесного покровителя и заявил, что Богородица простерла свой омофор не только над Византией, но и над его княжеством.

"Был создан ряд произведений (при возможном участии Андрея Юрьевича Боголюбского как автора в некоторых из них), главной темой которых является покровительство Богоматери Владимиро-Суздальскому княжеству: "Слово о победе над волжскими булгарами", "Слово на праздник Покрова", "Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери", — отмечает "Православная энциклопедия".

В 1165 году в честь нового праздника появляется первый храм — Покрова на Нерли, ставший одним из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры. А вслед за ним — и множество других Покровских храмов по всей Руси.

© Юрий КаверПерейти в фотобанкХрам Покрова на Нерли
© Юрий Кавер
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Храм Покрова на Нерли

"Богоматерь не оставила Россию"

Считалось, что в этот день выпадает первый снег. Кроме того, с Покрова начинали играть свадьбы.

Но главное, в этот день верующие молятся Богоматери не только за себя, своих родных и близких, но и за всю страну.

"Божья Матерь посредствует между землей и небом. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. … Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная с молитвой и плачем о русской недоле. Слышит ли наше сердце плач Ее? Знает ли Ее молитву и утешение? Знает ли покров Ее над нашей землей? Да, слышит и знает, когда молитвенно склоняется перед Пречистой. Не оставила Она нашу землю, хотя и попущены ей сатанинские испытания", — отмечал в начале XX века известный русский философ протоиерей Сергей Булгаков.

Интересно, что Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Похоже, интуиция не подвела Андрея Боголюбского — праздник очень быстро прижился на Руси. Покров дал название многим русским городам и селам. И вот что удивительно:даже в годы борьбы с "религиозным дурманом" их редко меняли.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкДевочка в храме Покрова на Нерли
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Девочка в храме Покрова на Нерли
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Религия и мировоззрение
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