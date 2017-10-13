Патриарх Кирилл посетил "Ижмаш" и рассказал о своем водительском стаже

ИЖЕВСК, 13 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в ходе визита в Удмуртию посетил музейно-выставочный комплекс "Ижмаш" в Ижевске, ознакомился с представленной экспозицией и рассказал, что в юности любил кататься на отечественных мотоциклах.

В музейно-выставочном комплексе предстоятеля Русской православной церкви встречали генеральный директор АО "Концерн Калашников" Алексей Криворучко и директор комплекса "Ижмаш" Сергей Носачев. В ходе экскурсии, которую провела заместитель директора музея Галина Ковалюх, патриарх вначале подошел к выставленным мотоциклам.

"ИЖ, на котором я ездил в молодости, – это ИЖ-49 и ИЖ-56", — сказал он, остановившись перед двумя экспонатами и указав на них.

"С амортизаторами, но раздельные седла – это ИЖ-49, а с общим седлом и с закрытым карбюратором – это ИЖ-56. Вот ваш покорный слуга на них ездил. У меня открыты все категории на правах. А началось все с 16 лет, с мотоциклов", — добавил патриарх.

Музейно-выставочный комплекс "Ижмаш" (Музей ижевских оружейников) находится в центре Ижевска. За более чем полтора века существования в нем собрана наиболее полная коллекция экспонатов, демонстрирующих посетителям историю развития ручного огнестрельного оружия в России. Один из залов посвящен знаменитому конструктору Михаилу Калашникову — здесь хранятся, в частности, его личные книги, сувениры и документы. Одна из экспозиций посвящена ижевским мотоциклам.

Предстоятель РПЦ начал свой трехдневный визит в Удмуртскую митрополию в пятницу. Обращаясь в аэропорту к представителям СМИ, патриарх сказал, что очень давно хотел посетить Удмуртию, и назвал ее "особенным краем".

"От того, что здесь происходит в сфере промышленности, во многом зависит благополучие нашей страны. Здесь живет трудолюбивый народ. Удмуртия в самые трудные военные годы сыграла выдающуюся роль. Особая роль у региона и сегодня. О вашей республике знает вся страна. Рад тому, что церковная жизнь здесь развивается и совершенствуется. Мне хотелось помолиться вместе с вами, с удмуртским народом, жителями Удмуртии и … своими глазами увидеть жизнь народа Удмуртии", — сказал патриарх.