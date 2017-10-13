Абызов призвал усилить профилактику ящура перед религиозными праздниками

УФА, 13 окт — РИА Новости. Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов призвал усиливать профилактику ящура в регионах перед религиозными праздниками.

О вспышке ящура впервые за 40 лет на территории Башкирии, граничащей с Татарстаном, на прошлой неделе заявил Россельхознадзор. Указом главы Башкирии был установлен карантин на территории крестьянского хозяйства "Нур", сел Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района республики. По факту распространения ящура возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ветеринарных правил". Причиной вспышки, предположительно, стали овцы, ввезенные без ветеринарных сопроводительных документов из Средней Азии. Россельхознадзор РФ также сообщал, что крупный рогатый скот, переболевший ящуром, обнаружен в Ульяновской области.

"Необходимо предупреждать и предотвращать ущерб. Если мы понимаем, что перед религиозными праздниками идет повышенный ввоз в республику скота, надо усиливать в этот момент времени профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций. Надо включать голову и понимать, что это не статичная модель, что мы должны постоянно реагировать на риски", — заявил Абызов на публичных обсуждениях правоприменительной практики Россельхознадзора.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.