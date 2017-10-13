РПЦ: фильм "Матильда" стоило бы воспринимать как фэнтези

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Напряжение вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" можно было бы избежать, обозначив его жанр как фэнтези, считает пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

Открытая лекция "Страсти по "Матильде" состоялась в четверг в Донской государственной публичной библиотеке. На нее собралось порядка 100 человек. При этом Петровский обозначил, что высказывает свое личное мнение, а не позицию всей церкви.

"В фильме оскорбляются не чувства верующих, а историческая правда. Он основан на художественном вымысле, и напряжение вокруг него можно было бы снять, сказав, что это фэнтези", — сказал Петровский.

Фильм "Матильда", который выходит в российский прокат 26 октября, уже довольно долго вызывает бурные обсуждения. Так, представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за запрет въезда в РФ актеру, сыгравшему Николая II в "Матильде". —0-