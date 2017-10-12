Папа римский считает, что за конфликтом на Украине стоит дьявол

РИМ, 12 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Папа римский считает, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине стоит дьявол, заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, присутствовавший в понедельник на встрече понтифика с патриархами и верховными архиепископами восточных христианских церквей.

"После короткого приветствия все архиепископы и патриархи смогли выразить папе соображения от имени своих народов. Я тоже смог выступить и передать некоторые послания из Украины, поблагодарив его за то, что он действительно является посланником мира", — сказал Шевчук.

"В конце, когда папа подвел краткие итоги встречи, он сказал: "Я удивлен, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, но и на Украине. Все вы пастыри страдающих людей". И затем он сказал: "Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол. И какой должен быть наш ответ? Молитва и возвещение Слова Божьего", — сказал предстоятель УГКЦ в эфире Radio Vaticana.

Как отмечает департамент информации Украинской греко-католической церкви, Шевчук также пригласил папу Бергольо посетить Украину. Тот в ответ заверил украинского священника, что ежедневно зажигает свечу за мир на Украине и молится за прекращение войны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.