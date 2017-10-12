Законопроект о защите граждан от мошеннических сект подготовят к ноябрю

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Возглавляемая сенатором Еленой Мизулиной рабочая группа Совета Федерации планирует к ноябрю подготовить законопроект о защите российских граждан от мошеннических действий сект, которые, как отмечает Мизулина, зачастую имеют западное происхождение.

"Секты — очень опасная среда, законодательство в этой части надо править. Мы готовим предложения, как защитить от них граждан. К сожалению, сегодня нет ни одного региона, где не было бы таких сект", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По словам сенатора, секты действуют под видом не только религиозных организаций, "но и вполне, казалось бы, безобидных школ лидерства". "Используя разнообразные психотехники, эти секты занимаются отъемом имущества у граждан. Распространены случаи, когда секты пытаются манипулировать сознанием людей", — сказала она.

Планируется, что в период осенней сессии Совфеда, до 30 ноября, рабочая группа рассмотрит все предложения по изменению законодательства в сфере защиты россиян от мошеннических действий деструктивных сект и представит согласованный вариант законопроекта.

Ранее сенатор со ссылкой на экспертные оценки сообщала, что в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект.