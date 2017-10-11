СМИ: двое итальянских заключенных сбежали во время обеда с папой Римским

РИМ, 11 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с папой Римским Франциском, сообщают в среду местные СМИ.
Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание работавших на обеде волонтеров, сопровождавших гостей на место.
Личности беглецов и преступления, за которые они отбывали наказание, пока не сообщаются, однако известно, что они считаются социально опасными рецидивистами.