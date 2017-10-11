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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В ООН назвали возможную причину нападения на рохинджа в Мьянме

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (140)
12:5711.10.2017
(обновлено: 15:50 11.10.2017)
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© AFP 2017 / K.M. AsadПересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа. Архивное фотоПересечение границы Бангладеш-Мьянма представителями народности рохинджа. Архивное фото
© AFP 2017 / K.M. Asad

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Нападение на представителей народности рохинджа в Мьянме были хорошо организованы и направлены на выдворение людей из страны с невозможностью вернуться обратно, говорится в докладе группы экспертов офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в среду.

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
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Группа экспертов УВКПЧ ООН находилась в Бангладеш, в Кокс-Базаре с 14 по 24 сентября и провела 65 опросов, на основе которых был подготовлен представленный доклад. Эксперты при этом не посещали Мьянму.

"Та манера, с которой уничтожались деревни, дома и частная собственность рохинджа в штате Северный Ракхайн, указывает на то, что это было хорошо организовано и скоординировано, что противоречит предположению о том, что это был только сопутствующий ущерб от военной операции после предположительной атаки на полицейские участки и штаб-квартиры войск в штате", — говорится в документе.

Эксперты приходят к выводу, что вооруженные силы Мьянмы намеренно запугивали представителей народности, чтобы у них не возникло желания вернуться.

Шви Ин Си. Архивное фото
© Фото : Miss Universe Myanmar
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Согласно опубликованной информации, военные Мьянмы действовали в координации с вооруженными буддистами, проживающими в Северном Ракхайне. Во время операции сжигались не только дома, но и посевы, склады и даже деревья, чтобы рохинджа было не куда возвращаться. Ряд опрошенных беженцев заявили о том, что военные по громкой связи призывали рохонджа уходить из Мьянмы. Свидетели, говорится в докладе, рассказали об изнасилованиях, пытках, массовых убийствах, в том числе о гибели из-за взрывов, пожаров и случайных пуль. Утверждается, что военные Мьянмы также целенаправленно нападали на учителей и духовных лидеров рохинджа.

В УВКПЧ ООН выразили глубокую озабоченность безопасностью "сотен тысяч рохинджа, которые остаются в штате Северный Ракхайн" и призвали власти Мьянмы незамедлительно предоставить доступ в пострадавшие районы для гуманитарных организаций и экспертов в области прав человека.

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛюди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
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По данным Международной организации по миграции, с начала операции 25 августа в Бангладеш из Мьянмы прибыло 519 тысяч рохинджа. Все они размещены в двух лагерях для беженцев, один из которых находится в Кокс-Базаре. Всего в Бангладеш в настоящее время находится порядка 731 тысячи беженцев рохинджа.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Беженцы рохинджа после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Беженцы рохинджа после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш
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