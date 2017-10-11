РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Церковь Цукерберга": как Facebook следит за верующими и подставляет их

08:0011.10.2017
(обновлено: 08:17 11.10.2017)
0430
© AFP 2017 / Kimihiro HoshinoГлава Facebook Марк ЦукербергГлава Facebook Марк Цукерберг
© AFP 2017 / Kimihiro Hoshino
Антон Скрипунов

Самая крупная в мире соцсеть оказалась в центре сразу двух больших скандалов. И если первый — "вмешательство" России в выборы через Facebook — всего лишь очередной эпизод модной сейчас борьбы с "рукой Кремля", то второй куда серьезнее. Компанию уличили в слежке за верующими и навязывании религиозных убеждений пользователям. О том, как соцсеть замахнулась на божественное, — в материале РИА Новости.

В обход конституции

Десяткам тысяч пользователей Facebook в США и Европе пришли в сентябре поздравления с еврейскими праздниками Рош а-Шана и Йом Кипур. Казалось бы, обычное дело для самой крупной в мире соцсети — в ней всех подряд поздравляют и с Новым годом, и с Днем святого Валентина, и с национальными праздниками. Но уведомления, закрепленные вверху ленты подписок, получили даже те, кто не исповедует иудаизм, либо не желает предавать огласке свои религиозные убеждения.

"Многие из моих друзей выразили обоснованную обеспокоенность по поводу того, что Facebook составляет список евреев. Это еще один из примеров того, как соцсеть следит за нами", — признается в интервью CNN Шива Вайдхинатан, профессор медийных исследований в Университете Вирджинии.

Вид на Манхэттен. Архивное фото
© Fotobank.ru/Getty Images
Антидиффамационная лига рассказала об антисемитских высказываниях в США
Журналисты начали разбираться, как вышло, что Facebook не только без ведома пользователя определяет вероисповедание, но и еще, по сути, навязывает его другим. Для тех же США, где право на свободу совести закреплено принятой еще при отцах-основателях первой поправкой к конституции, такая дерзость, казалось бы, немыслима.

"Мы отправляем сообщения о религиозных событиях людям в тех странах, где значительная часть населения интересуется религией или где религиозная дата является государственным праздником. Мы также можем показать сообщение людям, которые проявили интерес к празднику. Мы отмечаем наиболее известные события основных религий, представленных в нашем глобальном сообществе", — заявление пресс-службы компании поначалу успокоило общественность. Но потом оно обесценилось в свете того, что, как оказалось, обвинения в адрес России голословны.

"Хозяева соцсетей — хозяева мира"

Вообще, у Facebook достаточно сложные отношения с верующими. Например, летом тысячи евангельских христиан ополчились на соцсеть после того, как там появилось эмодзи в виде символа ЛГБТ — радужного флага. Верующие призвали компанию ввести "реакцию" в виде креста, дабы их права тоже были соблюдены.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа
© AFP 2017 / Joel Saget
Главный раввин Франции: мы все сегодня живем с риском для жизни
"Такой эмодзи (в виде креста) недоступен на Facebook и мы не работаем над его созданием" — так им ответили в компании.
При этом основатель соцсети Марк Цукерберг сравнивает свое детище с настоящей церковью. И некоторые протестантские пасторы уже выразили опасения, что "церковь Цукерберга" со своими двумя миллиардами "последователей" скоро станет популярнее церкви Иисуса Христа (сейчас в мире насчитывается примерно 2,2 миллиарда христиан разных направлений).

"Сегодня писать в соцсетях — это как гулять по улице, примерно та же степень и внимания, и угрозы. Если Facebook поздравляет человека с Рош а-Шана, то это то же, если бы какой-то человек ходил по улице с большим плакатом "Приглашаю на Рош а-Шана". Надо понимать, что любой момент, связанный с соцсетями, — это публичность. Хотя нельзя сказать, что такая идентификация в социальной сети похожа на пятый пункт в советском паспорте, так как у каждого человека есть свобода выбора — он может пользоваться соцсетями, а может и не делать этого", — делает вывод главный раввин Европы Пинхас Гольдшмидт.

В то же время, как полагает он, владельцы соцсетей сегодня сильнее многих глав государств, поэтому их можно назвать "новыми хозяевами мира". Тот же Цукерберг "имеет больше политических возможностей и ресурсов", чем правители 70% стран. Это, конечно, не может не вызывать тревогу у верующих.

Реклама для антисемитов

Скандал раскручивается на фоне всплеска исламфобии и антисемитизма в США и Европе после Шарлоттсвилля и атак в Барселоне. К примеру, в Великобритании число согласных с утверждением, что евреев во власти слишком много, за последнее время возросло втрое — до 27%.

Логотип социальной сети Facebook в дата-центре компании. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Neckstrand
Facebook передаст конгрессу США копии "связанной с Россией" рекламы
В середине сентября американские журналисты опубликовали расследование о таргетированной рекламе в Facebook. Выяснилось, что рекламодатели в поисках целевой аудитории могут устанавливать в соцсети такие "категории", как: "антисемиты", "как сжечь евреев", "разрушение мира евреями", "убьем радикальных мусульман", "ку-клукс-клан", "нацистская партия Канады" и так далее.

Дошло до того, что в ситуацию вмешалась влиятельная американская Антидиффамационная лига. В итоге из соцсети удалили скандальный алгоритм, выдававший ксенофобские сообщения.

"Тот факт, что ненавистные фразы были даже предложены в качестве вариантов, является совершенно неуместным и провальным с нашей стороны", — признает ошибку Шерил Сандберг, операционный директор Facebook.

Скандалы с "кремлевской" и ксенофобской рекламой привели к тому, что компании пришлось поменять политику: отныне реклама, основанная на политической, этнической и религиозной принадлежности целевой аудитории, вручную проверяется сотрудниками. Но это не отменяет того, что данные о верующих по-прежнему будут собираться. И если опасения экспертов оправдаются и составление "еврейского списка" действительно приведет к печальным последствиям, то, скорее всего, мировое сообщество услышит до боли знакомую фразу: "В этом виновата Россия".

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена