"Церковь Цукерберга": как Facebook следит за верующими и подставляет их

Антон Скрипунов

Самая крупная в мире соцсеть оказалась в центре сразу двух больших скандалов. И если первый — "вмешательство" России в выборы через Facebook — всего лишь очередной эпизод модной сейчас борьбы с "рукой Кремля", то второй куда серьезнее. Компанию уличили в слежке за верующими и навязывании религиозных убеждений пользователям. О том, как соцсеть замахнулась на божественное, — в материале РИА Новости.

В обход конституции

Десяткам тысяч пользователей Facebook в США и Европе пришли в сентябре поздравления с еврейскими праздниками Рош а-Шана и Йом Кипур. Казалось бы, обычное дело для самой крупной в мире соцсети — в ней всех подряд поздравляют и с Новым годом, и с Днем святого Валентина, и с национальными праздниками. Но уведомления, закрепленные вверху ленты подписок, получили даже те, кто не исповедует иудаизм, либо не желает предавать огласке свои религиозные убеждения.

"Многие из моих друзей выразили обоснованную обеспокоенность по поводу того, что Facebook составляет список евреев. Это еще один из примеров того, как соцсеть следит за нами", — признается в интервью CNN Шива Вайдхинатан, профессор медийных исследований в Университете Вирджинии.

Журналисты начали разбираться, как вышло, что Facebook не только без ведома пользователя определяет вероисповедание, но и еще, по сути, навязывает его другим. Для тех же США, где право на свободу совести закреплено принятой еще при отцах-основателях первой поправкой к конституции, такая дерзость, казалось бы, немыслима.

"Мы отправляем сообщения о религиозных событиях людям в тех странах, где значительная часть населения интересуется религией или где религиозная дата является государственным праздником. Мы также можем показать сообщение людям, которые проявили интерес к празднику. Мы отмечаем наиболее известные события основных религий, представленных в нашем глобальном сообществе", — заявление пресс-службы компании поначалу успокоило общественность. Но потом оно обесценилось в свете того, что, как оказалось, обвинения в адрес России голословны.

"Хозяева соцсетей — хозяева мира"

Вообще, у Facebook достаточно сложные отношения с верующими. Например, летом тысячи евангельских христиан ополчились на соцсеть после того, как там появилось эмодзи в виде символа ЛГБТ — радужного флага. Верующие призвали компанию ввести "реакцию" в виде креста, дабы их права тоже были соблюдены.

"Такой эмодзи (в виде креста) недоступен на Facebook и мы не работаем над его созданием" — так им ответили в компании.При этом основатель соцсети Марк Цукерберг сравнивает свое детище с настоящей церковью. И некоторые протестантские пасторы уже выразили опасения , что "церковь Цукерберга" со своими двумя миллиардами "последователей" скоро станет популярнее церкви Иисуса Христа (сейчас в мире насчитывается примерно 2,2 миллиарда христиан разных направлений).

"Сегодня писать в соцсетях — это как гулять по улице, примерно та же степень и внимания, и угрозы. Если Facebook поздравляет человека с Рош а-Шана, то это то же, если бы какой-то человек ходил по улице с большим плакатом "Приглашаю на Рош а-Шана". Надо понимать, что любой момент, связанный с соцсетями, — это публичность. Хотя нельзя сказать, что такая идентификация в социальной сети похожа на пятый пункт в советском паспорте, так как у каждого человека есть свобода выбора — он может пользоваться соцсетями, а может и не делать этого", — делает вывод главный раввин Европы Пинхас Гольдшмидт.

В то же время, как полагает он, владельцы соцсетей сегодня сильнее многих глав государств, поэтому их можно назвать "новыми хозяевами мира". Тот же Цукерберг "имеет больше политических возможностей и ресурсов", чем правители 70% стран. Это, конечно, не может не вызывать тревогу у верующих.

Реклама для антисемитов

Скандал раскручивается на фоне всплеска исламфобии и антисемитизма в США и Европе после Шарлоттсвилля и атак в Барселоне. К примеру, в Великобритании число согласных с утверждением, что евреев во власти слишком много, за последнее время возросло втрое — до 27%.

В середине сентября американские журналисты опубликовали расследование о таргетированной рекламе в Facebook. Выяснилось, что рекламодатели в поисках целевой аудитории могут устанавливать в соцсети такие "категории", как: "антисемиты", "как сжечь евреев", "разрушение мира евреями", "убьем радикальных мусульман", "ку-клукс-клан", "нацистская партия Канады" и так далее.

Дошло до того, что в ситуацию вмешалась влиятельная американская Антидиффамационная лига. В итоге из соцсети удалили скандальный алгоритм, выдававший ксенофобские сообщения.

"Тот факт, что ненавистные фразы были даже предложены в качестве вариантов, является совершенно неуместным и провальным с нашей стороны", — признает ошибку Шерил Сандберг, операционный директор Facebook.

Скандалы с "кремлевской" и ксенофобской рекламой привели к тому, что компании пришлось поменять политику: отныне реклама, основанная на политической, этнической и религиозной принадлежности целевой аудитории, вручную проверяется сотрудниками. Но это не отменяет того, что данные о верующих по-прежнему будут собираться. И если опасения экспертов оправдаются и составление "еврейского списка" действительно приведет к печальным последствиям, то, скорее всего, мировое сообщество услышит до боли знакомую фразу: "В этом виновата Россия".