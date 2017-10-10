Патриарх рассказал студентам, как в три года "служил" литургию и панихиду

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости, Сергей Стефанов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения со студентами в Российском государственном социальном университете (РГСУ) рассказал о некоторых личных сторонах своей жизни, в том числе о том, как он уже в трехлетнем возрасте наизусть знал и "служил" Божественную литургию и панихиду.

Предстоятель Русской православной церкви встретился во вторник со студентами в рамках I международного молодежного коммуникативного форума "MediaPost" в РГСУ.

Одна из участниц встречи спросила патриарха, как он относится к появлению ангелов, волхвов и других детских игрушек "на религиозную тему". Патриарх ответил, что он положительно к этому относится, поскольку "ребенок мир познает через игрушки". Вместе с тем он добавил, что "во всем нужна мера", которую, по его словам, "должны определять взрослые люди", чтобы ребенок "не превращал игру в некое неосознанное кощунство".

Предстоятель РПЦ также привел пример из своего детства. Он сообщил, что родился в семье священника и очень рано стал посещать храм.

"И эта атмосфера богослужения как-то очень меня захватила, и я, будучи трехлетним ребенком, решил служить дома. У меня было свое облачение, которое где-то до сих пор в Петербурге в родительской квартире хранится, и я совершал богослужения. Причем папа мне разрешал совершать литургию только до "Херувимской" (после Херувимской песни начинается особо важный момент богослужения – ред.). А дальше, говорит, будет уже неправильно, нельзя тебе совершать", — рассказал патриарх.

Он также вспомнил случай, как в раннем детстве "совершал богослужение" перед одним профессором консерватории, который хотел стать священником и которого отец патриарха готовил к священническому служению.

"Он однажды пришел к нам в дом, в эту 19-метровую комнату, а отец задерживался. И тогда, желая как-то развлечь гостя, я ему сказал: а вы не хотите, чтобы я вам послужил? Он говорит: да, я очень хочу. Я говорю: вам что послужить: молебен или панихиду? Он подумал и говорит: ну, давай панихиду. И я ему отслужил всю панихиду наизусть. А он у моего папы брал какие-то уроки, в том числе и по церковному уставу, и по литургике, и вот, когда отец пришел, он говорит: вы знаете, ваш сыночек панихиду служит так, как, наверное, я не смогу, даже когда я рукоположусь (стану священником — ред.), – он все знает наизусть", — рассказал патриарх.

По его словам, для него это была игра. Однако, добавил он, "кроме пользы от этой игры ничего не было".