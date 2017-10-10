Около 30 площадок выделено под храмы на севере Москвы

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Власти Москвы подобрали 28 площадок под строительство новых храмов на севере столицы, сообщается на официальной сайте мэра столицы.

Культовые здания возводятся в рамках "Программы – 200".

"За семь лет реализации программы в Северном округе возведено четыре индивидуальных по архитектуре храма, семь храмов строится, на этапе предпроектных и проектных работ еще девять храмовых комплексов. Помимо строящихся и уже возведенных храмов, в САО подобраны 28 площадок под строительство православных храмов", — говорится в сообщении.

На данный момент, по информации сайта, завершается строительство храма в честь святой блаженной Матроны Московской по улице Софьи Ковалевской. В Северном административном округе столицы уже построены храмы в Коптеве, на Ходынке, в Бескудникове, в Восточном Дегунине, в Дмитровском районе и Тимирязеве.