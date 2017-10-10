Знаменитый храм Артемиды нашли после ста лет поисков

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ученые нашли знаменитый храм богини Артемиды на греческом острове Эвбея спустя сто лет после начала поисков, как выяснилось, храм искали не в том месте, сообщает портал Swiss Info.

Команда археологов Университета Лозанны обнаружила храм у подножия холма Палеокликлис, расположенного неподалеку от небольшого рыбацкого городка Амаринтос на Эвбее. Оказалось, строение находится в 10 километрах от того места, где почти сто лет проходили поиски.

Ученые изучили надписи на сводах и пришли к выводу, что нашли тот самый храм Артемиды Амаринтийской, где ежегодно в Древней Греции совершалось массовое шествие. Храм был разрушен в 396 году нашей эры войском готов под командованием Алариха.

Святилище Артемиды Амаринтийской было вторым по уровню известности после знаменитого храма в Эфесе, считавшегося одним из Семи чудес античного мира.