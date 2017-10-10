Патриарх Кирилл: эпатаж в соцсетях не надо замечать, он "вспыхнул и исчез"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со студентами призвал молодежь никогда не прибегать к эпатажу в виртуальном общении в социальных сетях и никак не реагировать на него.

Предстоятель Русской православной церкви пообщался во вторник с молодыми в рамках I международного молодежного коммуникативного форума MediaPost в Российском государственном социальном университете.

"Голову кружит, голову сносит популярность некоторых блогеров, которые еще и огромные деньги зарабатывают на этом блогерстве. И вот как выделиться из этой огромной массы людей, которые сидят в интернете, и каждый хочет, чтобы на него внимание обратили? И очень частым способом, который используется, является эпатаж", — сказал патриарх, рассуждая о современных увлечениях молодежи интернетом и соцсетями.

По его словам, даже если человек говорит "умные вещи", но при этом не эпатирует публику, то есть, "не бросает ей вызов", на него могут и внимания не обратить. Однако эпатаж, заметил патриарх, "долго не живет: он вспыхнул, привлек внимание и исчез".

"Потому что в эпатаже очень мало того рационального, что может действительно помочь человеку, который обращается к такого рода информации. Эпатаж направлен только на прославление автора эпатажа, и никаких других целей он не несет", — объяснил предстоятель.Глава РПЦ признал, что и в церковной среде сегодня есть некоторые подобные блогеры. "Иногда читаешь и думаешь: ну уж надо как-то скрывать свою гордыню, как-то скромнее себя вести. Ведь совершенно очевидно, что вы хотите выстрелить для того, чтобы на вас внимание обратили. Но завтра этот выстрел уже никто не вспомнит", — сказал патриарх.

Поэтому, добавил он, никогда не следует прибегать к эпатажу: "это греховно и это неэффективно".

"Но самое главное, я бы вам посоветовал — никогда не реагировать на эпатаж… Стоит из-за пустоты нервы тратить? Иногда мне говорят: "надо как-то отреагировать". Я всегда думаю: на пустоту реагировать не будем. Пустота уйдет, как уйдет и имя человека, который эпатирует", — заключил патриарх.