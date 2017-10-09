Патриарх освятил закладной камень центра реабилитации для слепоглухих

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место строительства социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов в подмосковном Сергиевом Посаде и выразил надежду, что будущее заведение поможет юным выпускникам близлежащего интерната максимально возможно адаптироваться к взрослой жизни, сообщили в понедельник РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Строительство центра постинтернатного сопровождения планируется рядом со зданием "Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих для детей и молодых инвалидов" министерства труда и социальной защиты РФ.

"По прибытии патриарх Кирилл благословил детей. Затем предстоятель Русской церкви освятил место строительства социально-реабилитационного центра и ознакомился с проектом строительства", — сообщили в пресс-службе.

Надпись на закладном камне гласит: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов основан Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 8 октября 2017 года от Рождества Христова". Эта же надпись воспроизведена рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля для чтения незрячими и плохо видящими людьми.

Обращаясь к собравшимся, предстоятель РПЦ отметил, что будущим жильцам этого дома предстоит вступить по окончании интерната в большую жизнь, однако их самостоятельность значительно ограничена. "Поэтому для того чтобы они могли жить и трудиться, необходимо продолжать попечение о них. Они уже взрослые и, пройдя уже очень непростой путь, многое могут сделать. Но без помощи тех, кто рядом с ними, многое останется невозможным. Вот для того чтобы попечение об уже повзрослевших бывших воспитанниках было постоянным, и нужен такой дом", — сказал патриарх.

Первоиерарх Русской церкви также обратился со словами поддержки к тем детям, которые могут его слышать. "Господь возложил на вас особый жребий, — может быть, для того, чтобы мы все стали лучше. Мы до конца не осознаем, в чем заключается миссия людей с такого рода ограниченностью. Но, наверное, мир был бы совершенно другим, если бы вас не было. Пусть Господь хранит вас, укрепляет и помогает вам в жизни" — сказал патриарх, слова которого привели в его пресс-службе. В дар будущему социально-реабилитационному центру глава РПЦ передал икону блаженной Матроны Московской, которая с рождения не видела.

В Сергиево-Посадском доме-интернате, основанном в 1962 году, обучаются и воспитываются дети со множественными нарушениями развития до 18 лет. В этом возрасте воспитанники интерната не достигают личностной зрелости в связи с особенностями развития, обусловленными сенсорными нарушениями. По окончанию курса реабилитации в настоящий момент им не предоставляется возможность дальнейшей социально-трудовой реабилитации, отметили в патриархии.

Проект, разрабатываемый Свято-Троицкой Сергиевой лаврой и ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов", предусматривает создание социально-реабилитационного центра на 100 мест для стационарного пребывания взрослых слепоглухих, слепых и глухих инвалидов возрасте от 18 до 40 лет "с целью обеспечения их насколько возможно полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду". При доме-интернате также действует храм в честь явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому, основными его прихожанами, пономарями и певчими являются воспитанники детского дома.