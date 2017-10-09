Фестиваль детско-юношеских хоров "Пою Богу моему" пройдет в Москве

Участники объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве

Участники объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Шестой международный фестиваль детско-юношеских и молодежных хоров "Пою Богу моему дондеже есмь" пройдет с 24 ноября по 13 декабря в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ПСТГУ.

Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году он будет посвящен 100-летию Поместного Собора Русской церкви 1917-1918 годов и 25-летию университета.

"В этом году фестиваль впервые проводится в Главном здании ПСТГУ — историческом здании Московского Епархиального дома). Именно в этом здании в 1917–1918 годах проходили заседания Поместного Собора, на котором было принято решение о восстановлении патриаршества в Русской церкви и был избран святой патриарх Тихон, небесный покровитель университета", — сообщили в ПСТГУ.

По словам организаторов, к участию в фестивале приглашены хоровые коллективы детских музыкальных школ, студий, школ искусств, воскресных школ, храмов, общеобразовательных школ, гимназий, различных училищ, вузов и духовных учебных заведений; детские, юношеские и молодежные самодеятельные коллективы, а также вокально-хоровые ансамбли.

"Есть надежда, что возрождение фестивальной хоровой деятельности послужит добрым стимулом для благих начинаний в сфере воспитания юного поколения наших соотечественников. До сих пор, спустя сто лет после рокового перелома в российской жизни, мы все еще испытываем его тяжкие последствия во всех областях общественной жизни", — отметил один из организаторов фестиваля, декан факультета церковного пения ПСТГУ протоиерей Алексей Емельянов.

Он выразил надежду, что возобновленный фестиваль "Пою Богу моему дондеже есмь" станет совместным вкладом его организаторов и участников "в созидание чистого человеческого образа в молодых людях".

Впервые фестиваль прошел в 2007 году. В прошлом году он собрал более ста коллективов из Москвы и Подмосковья, среднерусских городов и регионов Поволжья, Севера и Сибири, а также приобрел статус международного.