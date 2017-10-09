"Арабы в шоке": как Москва на день стала центром исламского мира

Антон Скрипунов

Толпа мусульман окружила 11-летнего мальчика. Тот сначала еще оглядывается на них, затем поднимает взор верх и под прицелом камер смартфонов начинает распевно: "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного…".

Зафар приехал в Москву из Рязани вместе с другими ребятами из местной исламской общины специально, чтобы увидеть знаменитых чтецов Корана, со всего мира, собравшихся на состязание. "Я уже несколько лет учу Коран", — рассказывает он. Сам он является неоднократным победителем подобных соревнований среди детей.

"Читай красивым голосом"

Международный конкурс чтецов Корана на этот собрал раз собрал в Москве участников из 32 стран мира — это рекорд. Устная передача Корана — одна из традиций ислама, для этого существует целое духовное сословие — "охранителей", или, по-арабски – хафизов.

Коран не просто читают, его, скорее, декламируют нараспев. А чтобы не было каких-либо двусмысленностей и искажений (в силу особенностей арабского языка), существует особый порядок чтения священной книги. В отличии от музыканта, который всегда может посмотреть в ноты, хафиз сложную комбинацию правил должен держать в голове.

"Пророк Мухаммед сказал: "Читайте Коран красивым голосом". Когда человек читает красивым голосом, душе становится приятно и сердца людей сильно наполняются верой", — объясняет Чухадар Яшар, турецкий участник конкурса.

В 17 лет он начал изучать Коран, за год выучил его наизусть и вот уже четыре года он постигает таджвид – науку правильного чтения писания. В этом году он был признан лучшим хафизом Турции.

"Наставники говорят, что учить Коран лучше начинать в детстве. Дети быстро запоминают: им хватает одного года, чтобы научиться читать Коран. А вот после 30 это сделать гораздо сложнее, нужно, как минимум, два года", — подчеркивает он.

В этом году Московский международный конкурс чтецов Корана проходил уже в 18-й раз. А начиналось все со школы при Соборной мечети столицы. Затем на соревнование начали приезжать хафизы из соседних регионов.

А ровно десять лет назад Совет муфтиев России, организатор мероприятия, стал привлекать участников из-за рубежа. Основная цель конкурса – популяризация чтения Корана среди верующих.

На этот раз он занял три дня: в пятницу прошла жеребьевка, на следующий день все 32 участника выступали в Московской соборной мечети. Из них жюри, состоящее из авторитетных исламских ученых (среди них россиянин Ибрагим Сабиров, руководитель Центра подготовки хафизов при Российском исламском университете), выбрало пять финалистов – чтецов из Сирии, Ливии, Ирана, Египта и Бахрейна.

Много молодежи с детьми

"Я узнал о конкурсе от учительницы. Вот, решил сюда прийти с друзьями. Здесь вроде бы будет выступать хафиз из Киргизии", — говорит Юсуф, уроженец Оша.Местом проведения финала стал "Крокус Сити Холл". В фойе гостей праздника ждали различные мастер-классы, выставки картин и изделий ручной работы, большая книжная ярмарка. Пришло много молодежи, родителей с детьми. Почти все с телефонами в руках: шаг влево, шаг вправо – селфи.

"Нами был сделан упор на соцсети. Несмотря на то, что большая часть билетов была реализована все же через общины, в офлайне, в этом году онлайн, безусловно выстрелил. С его помощью мы привлекли в три раза больше посетителей, чем в прошлом году. Мы вложились в креатив, создали видеоролик с неожиданной концовкой. Это сработало. У нашего ролика был с заголовок: "Сила в единстве – всем мусульманам смотреть обязательно". Это, конечно, не значит, что он — только для мусульман. Основная аудитория, которая его кликала – от 24 до 40 лет — это люди, которые уже имеют семьи и при этом активно пользуются соцсетями", — рассказывает Алим Фаруки, который занимается продвижением конкурса в интернете.

В этом году вся кампания заняла около трех месяцев. Такие мероприятия, по словам Фаруки, постоянно вносят в жизнь мусульманской общины нечто новое, но "в рамках дозволенного".

Но одним онлайном дело, естественно, не ограничивается: в подготовке мероприятия участвовали более ста волонтеров, 60 % из них – мусульмане.

"Это не первое мое мероприятие. Я помогала в "Шатре Рамадана", развозила мясо нуждающимся на Курбан-байрам. Как свободное время появляется, так стараюсь помочь", — делится волонтер Алфия.

Среди волонтеров-немусульман в основном студенты вузов, где готовят будущих арабистов и востоковедов. В Совете муфтиев называют это хорошей практикой, ведь на конкурс приезжают участники не только из стран арабского мира, но и из Средней и Юго-Восточной Азии и даже из Китая.

"Они с большим удовольствием помогают нам в этом праведном, богоугодном деле. Мы, конечно же, всегда подводим итоги совместной работы и волонтеры-немусульмане просят звать их еще", — отмечает глава оргкомитета конкурса, первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Вопреки западным телеканалам

Чтение Корана перемежалось на конкурсе видеороликами с призывом верующим беречь природу и выступлениями национальных ансамблей. Кажется, все культурное многообразие российского ислама было представлено в "Крокусе", который в этот день собрал аншлаг."Мы надеемся, что этот конкурс послужит объединению мусульман и укреплению их сотрудничества с исламским миром", — заявил журналистам глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Гостями мероприятия стали представители десятков стран. Среди них – Абдурахман аль-Халиф, советник короля Бахрейна, под патронажем которого прошел нынешний конкурс.

"В Королевстве Бахрейн мы искренне ценим глубокие двусторонние отношения, которые объединяют нас с дружественной Российской Федерацией и свидетельствуют о своем росте в различных областях, включая религиозную. … Мы рады разделить с вами сегодня участие в этой благословенной церемонии, выражая веру в братскую связь, дружбу и любовь между двумя нашими дружественными странами. Нас объединяет священный Коран, который является дорогой к благословению божьему и мудрости, божественным направлением и милостью для мусульман", — заверил Абдурахман аль-Халифон.

Победителем конкурса стал иранский хафиз Лаал Амир. Второе и третье место заняли чтецы из Бахрейна и Сирии.В Совете муфтиев РФ подчеркивают, что некоторые иностранные гости "испытали настоящий шок": если в их странах такие мероприятия организовывают власти, то в России это делается силами простых верующих. И это один из примеров развития российской уммы.

"Мы сегодня на деле показываем, как Россия, имеющая более 25 миллионов последователей ислама, после тяжелого периода коммунизма, занимается не только строительством мечетей, но и открывает центры подготовки хафизов. И они, наравне с другими знатоками Корана, принимают участие во всех международных конкурсах", — подчеркивает Рушан Аббясов.

"Многие иностранные гости рассказывают о конкурсе и жизни мусульман России в целом. Ведь они воочию, а не по каналам CNN и BBC, видят, что происходит в нашей стране", — добавляет он.

По его словам, Московский конкурс чтецов Корана единственный охватывает всю Евразию и, таким образом, раз в год превращает российскую столицу в центр исламского мира.