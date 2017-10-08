Архиепископ Женевский Михаил временно отстранен от управления епархией

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Известный архиерей Русской Зарубежной церкви (РПЦЗ), архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Донсков) временно отстранен от управления епархией, в настоящее время ведется церковное расследование сложившейся ситуации в женевском Крестовоздвиженском кафедральном соборе, сообщили РИА Новости в РПЦЗ, не уточнив деталей конфликта.

На прошедшем экстренном заседании Архиерейского Синода временное управление Западно-Европейской епархией возложено на первоиерарха Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, сообщает сайт РПЦЗ. Архиепископ Михаил приглашен на на следующее заседание Архиерейского Синода, которое назначено на 2 декабря.

Митрополит Иларион и архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл также направили специальное послание духовенству и прихожанам Крестовоздвиженского кафедрального собора, в котором архиепископ Женевский является настоятелем. Обращение было оглашено в храмах Западно-Европейской епархии.

"Продолжая изучение сложных вопросов, связанных с управлением Крестовоздвиженским кафедральным собором в Женеве, Архиерейский Синод на своем недавнем заседании постановил временно освободить архиепископа Михаила от его архипастырских послушаний в Западной Европе, предоставив Его Высокопреосвященству отпуск… Считаем важным подчеркнуть, что Архиерейский Синод никого не обвиняет в сложившейся ситуации. Единственная цель нашего решения заключается в том, чтобы, всесторонне изучив положение, восстановить богозаповеданный мир в дорогом нашим сердцам соборном приходе в Женеве", — говорится в послании.

Также в нем сообщается, что первым шагом в этой совместной работе станет общеприходское собрание, которое состоится в воскресенье, 15 октября, под председательством постоянного члена Архиерейского Синода РПЦЗ, архиепископа Берлинского и Германского Марка.

В свою очередь источники РИА Новости, знакомые с ситуацией, сообщили, что первоначально возник конфликт между архиепископом Михаилом и членами "Общества Русской церкви" в Женеве (является собственником собора). В ходе последовавшего церковного расследования также стало известно о "ряде проблем" в Крестовоздвиженском кафедральном соборе и в Западноевропейской епархии.

Архиепископ Михаил возглавляет Женевскую и Западно-Европейскую кафедру с мая 2006 года. Крестовоздвиженский кафедральный собор Женевы был построен под покровительством дочери императора Николая I великой княжны Марии Николаевны. В конце сентября этого года в Женеве торжественно отмечалось 150-летие Крестовоздвиженского собора.