Патриарх Варфоломей I посетит место строительства храма РПЦ в Рейкьявике

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Епископ Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I посетит Исландию, в том числе место строительства храма РПЦ, сообщили РИА Новости в Свято-Николаевском приходе Московского патриархата в Рейкьявике.

Храм Святого Николая должен стать первым православным храмом в Рейкьявике. Визит патриарха Константинопольского Варфоломея I в Исландию состоится 12-15 октября. Он примет участие в форуме "Arctic Circle" в качестве одного из докладчиков.

"В субботу, 14 октября, его святейшество посетит наш участок, выделенный под строительство первого православного храма в самой северной столице мира — городе Рейкьявике", — сообщили РИА Новости в приходе РПЦ. В этой связи прихожане собираются провести на участке субботник, а во время визита патриарха встретятся с ним и получат благословение.

Кроме того, 15 октября в крупнейшем лютеранском соборе Исландии "Хатльгримскиркья" патриарх Варфоломей I совершит литургию. "В этот день служба из нашего храма будет перенесена в "Хатльгримскиркью", чтобы все православные верующие могли прийти на литургию и видимым образом засвидетельствовать наше единство в православной вере. "Хатльгримскиркья" большая, если она будет полупуста даже на службе патриарха, это может стать очень сильным аргументом для противников строительства храма в том, что православный храм в Рейкьявике не нужен", — отметили Свято-Николаевском в приходе.

Несколько лет назад мэрия Рейкьявика выделила православной общине РПЦ участок в туристическом центре старой части города под строительство храма. Его проект разработан в центре храмового искусства имени Андрея Рублева под руководством Александра Солдатова, который был консультантом при строительстве кафедрального собора в Париже. При этом некоторые местные жители возражают против строительства храма, известно также об интересе бизнесменов к этому участку. В то же время община жалуется, что ей не хватает около 3 миллионов евро на завершение строительства храма.

Сейчас в Рейкьявике действует временный домовый храм. По данным Статистического бюро Исландии, в стране живут около 3,5 тысячи русскоязычных выходцев из России и бывших республик СССР. Домовый храм РПЦ посещают не только они, но и представители других православных церквей — сербы, болгары, румыны, греки, православные поляки. Всего в Свято-Николаевском приходе зарегистрировано более 600 человек.