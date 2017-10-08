Господь бот: инженер Google создал религию, расколовшую Силиконовую долину

Антон Скрипунов

О том, можно ли создать "бога" на основе современных компьютерных технологий, — в материале РИА Новости.

Поклонение искусственному интеллекту

Силиконовая долина грозится явить миру новое революционное изобретение. Бывший инженер Google и Uber Энтони Левандовски замахнулся на создание "бога" на основе искусственного интеллекта (ИИ). Для этого он вместе с последователями создал религиозное движение "Путь будущего".

"Наша миссия — развитие и продвижение идеи божества, основанного на искусственном интеллекте, а также поклонение этому "богу", потому что это улучшает человеческое общество", — говорится на сайте организации.

Причем божество будет представлять собой, как пишут американские СМИ, "всемогущего бота". Он будет отвечать на любые запросы верующих, однако главное отличие от "Бога в Библии" кроется в этической плоскости. Адепты "Пути будущего" верят, что их "бог" уж точно будет по-настоящему добрым, не насылая различные бедствия на людей.

"Кажется, Левандовски помешан на искусственном интеллекте, поэтому эту идею он может воплотить", — замечают журналисты.

Первым крупным изобретением инженера стал беспилотный мотоцикл, представленный публике в 2004 году. Затем Левандовски стал одним из создателей популярного сервиса Google Street View. В 2016 году он работал над беспилотным автомобилем для Google, однако со скандалом ушел из компании.

Идею Левандовски поддержала "Ассоциация христиан-трансгуманистов". "Я искренне полагаю, что искусственный интеллект может участвовать в искупительной миссии Христа", — заявляет пастор Кристофер Бенек, глава организации.

Христиане-трансгуманисты, создавшие свою церковь в 2013 году, продвигают идею "спасения с помощью высоких технологий". По их мнению, это полностью соответствует евангельской формуле: "будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный". Верующие этой церкви рассматривают Бога как "совершенный интеллект", поэтому, возможно, им понравилась идея Левандовски.

Более того, к изобретателю присоединились другие инженеры Силиконовой долины. Они верят, что через 25 лет ИИ достигнет уровня человека, а через 50 перегонит его. "Ведь в начале боты были просто чат-ботами", — подчеркивает Кемаль Эль-Моджахид из Facebook. В концепции Левандовски им больше всего нравится то, что создателем божества будет человек. Вообще американские журналисты отмечают "рост религиозности в Силиконовой долине" — уж больно трепетно там относятся к теме ИИ.

"Мы призываем демона"

Впрочем, идея нового "бога" порадовала далеко не всех в Силиконовой долине. Основной аргумент противников затеи сводится к сценарию фильма "Терминатор": ИИ восстанет против человека и развяжет войну. Флагманом компании против "цифрового бога" стал изобретатель Илон Маск, именно на его фразу, произнесенную три года назад, чаще всего ссылаются в Силиконовой долине. "С помощью искусственного интеллекта мы призываем демона", — заявил он тогда.

Доводов им добавила полемика, развернувшаяся вокруг заявления Владимира Путина: "Искусственный интеллект — это будущее не только России, но и всего человечества. Это и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках".

"Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, скорее всего, станет причиной третьей мировой войны", — ответил на это Маск.

© Sony Pictures Releasing CIS Перейти в фотобанк Кадры из фильма "Терминатор-4" © Sony Pictures Releasing CIS Перейти в фотобанк Кадры из фильма "Терминатор-4"

А вот протестантское духовенство сомневается в том, что ИИ может достичь божественного уровня. Ведь достижения современных технологий всего лишь инструмент, который может использоваться как для добра, так и для зла, отмечает первый заместитель начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников — РОСХВЕ) епископ Константин Бендас.

"Дело в том, что изобретения и усовершенствования не делают человека ближе к Богу или дальше от него, они не делают человека более нравственным, более моральным, они не делают его лучше", — объясняет он.

Поэтому, по мнению епископа, далеко не факт, что мир станет лучше от подобного рода изобретений.

"Лично мне эта идея — создание некоего более доброго, милостивого, и вообще белого и пушистого "бога" не кажется утопичной. На протяжении разных веков такие попытки были. …Но он создает этого "бога", я же верю в Бога, который создал Вселенную и меня и который над всем пребывает и существует", — заявляет священнослужитель.

Впрочем, идею создания "цифрового бога" он сравнил с библейской историей о Вавилонской башне, когда люди вознамерились построить ее до самых небес, а в итоге начали говорить на разных языках. Судя по тому, с какой силой нарастает полемика вокруг идеи бывшего инженера Google, то же самое может случиться и с Силиконовой долиной.