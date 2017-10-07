РПЦ будет участвовать в восстановлении разрушенных храмов в Сирии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Русская православная и Римско-католическая церкви создали совместную рабочую группу для составления каталога разрушенных храмов в Сирии с целью их последующего восстановления, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Минобороны России ранее заявило, что антитеррористическая операция в Сирии с участием ВКС РФ подходит к концу, впереди – восстановление страны.

"Речь в первую очередь должна идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего, нужно создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит служба коммуникации ОВЦС.

Митрополит отметил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены, и их надлежит восстанавливать.

"Создана рабочая группа Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать. Но помимо церквей, надо будет помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены. Для этого потребуются усилия государства и христианских церквей", — подчеркнул представитель РПЦ.